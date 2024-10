Sorpresa en Sport 890 tras la salida de Federico Buysan: la radio anunció que incorpora a una figura de Canal 4

Buysan cerró este viernes 18 su ciclo en la 890 al conducir por última vez su programa matutino 100% deporte. "Es una sensación muy especial en la que estoy viviendo. Yo me podría haber quedado acá toda la vida, y me voy feliz, pleno, no me voy por una discrepancia" dijo Buysan al final del programa para despedirse del ciclo y del medio en el que trabajó desde su apertura en 1997.