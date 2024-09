Fuertes declaraciones de González Oro sobre la salud de Jorge Lanata: "Mientras esté vivo, yo no voy a reemplazarlo"

Pero luego aclaró: "Mientras Jorge esté, perdón la expresión pero es lo que corresponde... Mientras Jorge esté vivo yo no voy a hablar de radio, no tengo ganas. Yo tengo ganas de que salga, que se mejore, que pueda hacer radio. No sé si sale, cómo va a salir, nadie tiene idea. Sé que está grave porque está grave. Hace 2 meses que está en terapia intensiva intubado".

Y suigió: "Recibo información de Buenos Aires, pido información a Buenos Aires. Hablé con Jorge Porta que es el director de Radio Mitre, pero no por la radio, hablé para preguntarle. 'Decime la verdad, ¿cómo esta Jorge?' Yo lo quiero, siempre lo quise, lo respeté. Tenemos una relación de respeto mutua, entonces me preocupa la situación de Jorge, obviamente".

En ese momento, otro integrante de A La Tarde, Luis Bremer, preguntó: "Se hablaron de muchos proyectos para vos este año hubo hasta una gerencia, una radio que en algún momento comenzaron a hablar. ¿tenés ganas de volver a la radio, más allá de Lanata?".

González Oro respondió: "Más allá de Jorge , hay días que sí y días que no. Viendo la realidad de Argentina que me duele, que me impacta, que me conmueve. Ayer hablé con Daniel Hadad, (me llamó) anoche para preguntarme cómo estaba y le dije; estoy angustiado porque la cifra de pobreza es del 52%, 28% de indigencia y hacer radio significa ocuparnos de temas que a mí mucho ya no me interesan. Porque los medios están como obsesivos. Agarran un tema; el tema Loan (niño desaparecido hace 85 días) y mandan periodistas, corresponsales, se llena de canales de televisión el pueblo, y hoy no hay una noticia de Loan. Creo que ni siquiera lo están buscando, Primero fue Cecilia Strzyzowski en el Chaco, después el quilombo de Alberto Fernández con Fabiola, están todo el día con el mismo tema".

"Hay guerra en Ucrania, hay 17 guerras en el mundo . Si volviese a la radio daría un espacio por supuesto a la búsqueda de Loan, del chiquito que me sigue angustiando. Pero también le daría lugar a gente que esta muriendo en Ucrania, en Yemen, en Irán. Hay 17 guerras hoy en el mundo".