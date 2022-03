Canciller argentino respondió a las críticas por su inglés e insultó a Jorge Lanata: "Is a dickhead"

El canciller argentino, Santiago Cafiero, se defendió de las críticas del periodista Jorge Lanata, quien lo cuestionó por su pronunciación en inglés en la Expo Dubái 2020, y le respondió con un insulto: "Lanata dijo cosas estúpidas sobre mí y no me importa su opinión", expresó en inglés.

"I think Lanata is a dickhead (pienso que Lanata es un cabeza de pene)", continuó.

Hoy Santiago Cafiero habló en inglés en @UrbanaPlayFm con @odonnellmaria y le dijo dickhead a Lanata pic.twitter.com/eWqrEdWLX7 — Sebastián Davidovsky (@vidusky) March 18, 2022

Cafiero defendió este viernes su nivel de inglés después de la oleada de críticas que recibió tras la viralización de su discurso. "Yo tenía un discurso que estaba en español y cuando llegué ahí no había traducción simultánea, entonces lo hice en inglés porque era parte de mostrarse humilde y también como parte de la misión diplomática nuestra, que no es agradarle a la pronunciación de quienes quebraron el país", apuntó en diálogo con la emisora Urbana Play.

Luego, explicó: "Fue un error mío. Yo llevé un discurso en español porque lo íbamos a dar en español, pero después surgió la posibilidad de hacerlo en inglés y a veces uno en estos ámbitos habla de forma coloquial".

"Estudié en Argentina, por eso tengo el acento argentino", se justificó.

El viaje de la delegación de Argentina a Dubái tuvo como primera parada la exposición vigente desde octubre y hasta fines marzo en ese país, que tiene como objetivo agilizar e impulsar la relación entre distintas naciones con el foco puesto en el desarrollo y la innovación bajo el lema Connecting minds, creating the future ("Conectando mentes, creando el futuro")

Allí, luego de anunciar el cierre de acuerdos comerciales entre Argentina y Medio Oriente por US$ 1.000 millones destinados a la inversión en infraestructura, el canciller y su comitiva visitaron el stand argentino, donde compartió el discurso. Sin embargo, el inglés fue duramente criticado en las redes sociales.

En otro tramo de la entrevista de este viernes, Cafiero se mostró crítico con lo que llamó "el nuevo rol de sommelier del inglés" que "adoptaron los periodistas y la oposición".

Lanata, en tanto, apuntó contra el diplomático en su programa radial: “Cafiero habla bien inglés, pero pronuncia horrible. Y él tiene que hablar perfecto inglés, y no solo inglés. Por ejemplo, tendría que hablar francés, que es el lenguaje de la diplomacia. Tendría que hablar portugués también y muy bien, no un poco; ¡perfecto! Porque él es el canciller, no el ministro de Transporte", precisó.

El periodista insistió en que el rol de Cafiero requiere comunicarse con sus pares extranjeros y, por ende, tener conocimiento de otras lenguas. “Mientras estabas en la librería, hubieras leído libros en inglés y escuchado pronunciación. Y si no, hubieras dicho que no cuando te ofrecieron el puesto. Porque si a mí me ofrecen asumir en la Comisión de Energía Atómica diría que no, porque no entiendo un carajo. Uno tiene que reconocer su limitación", expresó.

“No te hago buylling, Cafierito. Vos no tenés experiencia en relaciones internacionales y encima no pronunciás bien inglés. Hacé un curso, andá a Icana, no sé qué decirte, pero no podés estar en el lugar que estás porque no estás a la altura de las circunstancias. Es una vergüenza”, sentenció.

Con información de El Cronista