Furia de Gran Hermano arremetió contra Ariel Rodríguez Palacios, lanzó amenazas y ahora evalúan sancionarla

Una vez más, Juliana " Furia " Scaglione generó controversia con sus declaraciones contundentes dirigidas hacia Ariel Rodríguez Palacios , conductor de Ariel en su Salsa. Durante una entrevista en el programa de streaming Se Picó, la ex participante de Telefe no tuvo reparos en señalar directamente a Rodríguez Palacios, a quien calificó sin rodeos y lo insultó en vivo.

" Me cayó muy bien el chabón, pero está pasado de rosca y esa hasta más intenso que yo. Vos tenés que ir al psicólogo, no yo, porque está loquísimo ", añadió después de enterarse de que él había insinuado que ella era quien necesitaba ayuda psicológica.

Y finalizó con un comentario impactante que tomó por sorpresa al resto del equipo y que probablemente no fue bien recibido en la emisora de Martínez: "Tené cuidado porque si yo quiero te saco tu programa, flaco. Corta la bocha. O sea, vos te quedás sin tu programa de cocina, no me faltan al respeto".