Graciela Rodríguez: "Hay una hipocresía y una contradicción muy grande en estos tiempos"

Graciela Rodríguez vuelve a Punta del Este con su espectáculo Adopto Pareja o Mascota, en la sala del Nogaró, este próximo jueves 6 de febrero. Directa y frontal, como ha sido toda su vida, no le escapó a la polémica instalada en Argentina sobre el cambio que vienen experimentado los comediantes y cómo la sociedad ha evolucionado para que el humor no sea un elemento más de discriminación.

Yo creo que el humor que cambió es el de la televisión. Yo comencé en televisión con Decalegrón (Canal 10), con Ricardo Espalter, Enrique Almada, Eduardo D´Angelo, Julio Frade, esos fueron mis maestros en televisión. Soy egresada de la Escuela de Arte Dramático y ahí, por ejemplo, cuando hacíamos comedias (era) ese humor que decimos hoy que no se podría hacer. Quizás en Decalegrón había, pero no mucho. Creo que más que nada se sitúa en Buenos Aires, en Argentina. El humor que se hacía en Argentina en aquel momento creo que ahora no tiene lugar. En Decalegrón era muy blanco el humor en general. Hay un mundo de contradicción, tiempos de contradicción, porque decimos justamente que ese humor no se puede hacer y de repente entras a las redes sociales y decís 'no, por favor'. Lo que pasa que todo eso se fue a las redes, entonces la televisión es más castigada, se le pone más normas.