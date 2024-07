Homenajes, rarezas e historias propias: tres unipersonales femeninos para ver esta semana en Montevideo

"Volver a presentar Hanami es volver a elegir la vida. Está nueva temporada llega en un momento en que el mundo necesita una mirada de luz. Me paro en escena comprometida con esa mirada. Me paro integra y rota, con ganas de reírme de la vida mientras me lloran los ojos. Hanami es una bocanada de aire, y esto, me hace sonreír", escribió su autora antes del estreno. La obra fue nominada al Premio Florencio y recibió una mención especial en el concurso literario Juan Carlos Onetti.

Liberman estrenó Hanami, el unipersonal en donde cuenta su experiencia y la de Uriel, en mayo de 2022, y ahora volvió a la cartelera. Las funciones van desde el miércoles 24 al sábado 27 de Julio a las 20:30, y el domingo 28 a las 19:00, en la Sala Hugo Balzo del Sodre.

448537205_455134727117925_3796862361295184736_n.jpg

Rari - Alita Menéndez

Todos somos un poco rari. Esa es la premisa del último espectáculo de la actriz y comediante Alejandra "Alita" Menéndez, que lleva a escena la posibilidad de abrazar las diferencias con la interpretación de diferentes personajes, música y altas dosis de humor. Rari se presenta como la escenificación de la vivencia en un punto en el que todos podemos coincidir: el algún momento nos sentimos (o nos hicieron sentir) diferentes. Y es, al mismo tiempo, una celebración.

"Le dedico éste espectáculo enteramente a mis hijos, a mi niña interior. Son mi maestro y mi maestra de lo Rari. Si alguna vez sentiste que no encajas en este mundo, vení a verla", dice la autora.

Rari se puede ver el viernes 26 de julio a las 21:00 en la sala Undermovie. La función cuenta con una intérprete de lengua de señas.

Imagen de WhatsApp 2024-07-22 a las 15.44.18_84b7211b.jpg

Se dice de mí - Claudia Fernández

Claudia Fernández sube al escenario de La Trastienda con su propia historia. La actriz y bailarina cuenta su propia historia de vida contada en primera persona, desde los momentos de humor hasta los pasajes más emocionantes de una vida entre lo privado y lo público.

Fernández transforma las críticas, las especulaciones y los rumores sobre su historia en el motor de un espectáculo en el que se dedica a derribar a sus haters.

La próxima función de Se dice de mí será el jueves 25 de Julio a las 21:00 en La Trastienda.