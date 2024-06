Humberto de Vargas, luego de su desvinculación de VTV: "La experiencia me hacía sospechar que me podían decir 'hasta acá llegamos'"

El presentador conducía la edición del informativo del mediodía, entre otros programas, y se había sumado a VTV en febrero de 2023.

Este martes, De Vargas explicó a El Observador que tuvo tiempo "para prepararse para su salida" y que "era un desenlace esperable" dado que Diego Porcile y Javier Gilardoni, quienes se desempeñaban como gerentes de programación del canal y que lo habían llevado al canal tras su sonada salida de Canal 10, ya no formaban parte de la empresa.

"Ellos fueron las personas que me habían llevado, fueron las personas que habían impulsado ese proyecto de contenidos que estábamos teniendo en VTV. Porque yo no solo tenía que ver en los programas en los que se me veía. En esos ponía a la cara y estaba, podríamos decir, integrando parte de la producción, pero también integraba parte de la producción de otros programas que tenía VTV y otros contenidos", aseguró.

"Todo caminaba, todo se probó al aire de que daba resultados, pero en el cambio de autoridades hubo también un cambio de modelo de negocios, un cambio de cabeza, un cambio de rumbo para la empresa".

"No me gusta hablar de lo que no sé, pero puedo concluir por el conocimiento que uno tiene. VTV es una empresa que incluye otro tipo de negocios, que incluye lo que tiene que ver con Tenfield, que incluye muchas cosas que sabemos que están siendo renegociadas y que hay movimientos. Tal vez obedezca a una necesidad que hoy la empresa tiene de poner su atención en algo más", agregó.

De Vargas contó que estaba "muy contento" con su lugar en el canal, pero que en base a su experiencia sabía que podía "sospechar" sobre una salida eventual.

"Estaba muy contento, esa es la realidad. Pero eso no quitaba que la experiencia no me hiciera ver, sospechar o por lo menos también manejar como una posibilidad, que llegado el momento me dijeran, 'bueno, Humberto, hasta acá llegamos'", dijo.

Sobre su futuro, De Vargas aseguró que sigue vinculado actualmente con Porcile en un proyecto de producción que funcionaba ya en VTV y a partir del que están manteniendo reuniones "con distintos canales, distintas señales", y que incluye una pata vinculada "al mundo del streaming".