Idan AmedIi, actor de la serie Fauda que fue herido en combate en Gaza, mostró su recuperación

Embed - WE ARE ISRAEL on Instagram: "El cantante, actor y héroe de Israel @idan_amedi comparte imágenes de su recuperación tras haber sido herido en combate en Gaza. Agradecemos su amor, dedicación y el espíritu que ha brindado a su gente, a su pueblo y a su nación. Un país de héroes en cada rincón de esta tierra."

