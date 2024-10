Ismael Cala: "Los que quieren jubilar a Susana ya están jubilados de la televisión"

Qué maravilla tener la oportunidad de ser amigo de Mirtha, de estar en su casa varias veces tomando el té, es como pellizcarme, que no me lo puedo creer. La admiro, pero no solo la admiro por el personaje público que es. La admiro profundamente por el ejemplo de vida que ella es, a sus 97 años generando valor a la sociedad, dando un discurso ovacionada, sentando incluso bases de políticas públicas para el país en su referencia a las universidades. Tener el teléfono de ella y tener acceso, la llamo, le mando videos, le mando WhatsApp y que ella me conteste, es algo que yo no sabría si lo pude haber imaginado estando en Cuba y sabiendo quién es la gran Mirtha Legrand de Argentina. Felicitaciones Mirtha, eres un ejemplo de vida.

¿Comenzó un nuevo ciclo de Susana Giménez, pudiste hablar con ella?

Cuando volvió Susana, yo le estaba esperando porque habíamos conversado hace unos meses sobre el teatro, la temporada de teatro que había hecho, programas que había hecho fuera de Argentina. Susana es una de esas personas que cuando tú la ves en pantalla, su energía, ni siquiera tiene que hablar, irradia cosas muy bonitas, es parte de lo que es Susana con su espontaneidad y la verdad que yo te digo, estando aquí en Punta del Este, obviamente que nos saludamos, se que le está yendo fantástico en el rating, que está haciendo unas entrevistas grandiosas. Yo volaría solo de Miami por estar en el set con ella, porque para mí es inolvidable la visita que tuve en su show con Emilio y Gloria Estefan hace unos cuantos años, y eso dentro de mi curriculum, es uno de esos clips que tu dices: "Esto es memorable". Entonces Susana: te amo, gracias, tenemos que volver a meditar juntos. Una vez lo hicimos por los fuegos de Australia, ahora tenemos que hacerlo por la paz, la paz en nuestras sociedades y en el mundo, porque hay tanta grieta innecesaria. Cuando uno suma las fuerzas créeme que ocurren milagros. Susana me decía cuando meditamos por Australia, al día siguiente había salido la noticia de que los fuegos se estaban apagando porque volvió la lluvia, y me decía; funcionó, pero claro que funciona. Cuando nuestras voluntades y nuestras intenciones se unen para algo positivo, funcionan igual que funcionan también para el mal, peor el bien y la luz pueden mucho más que el mal, aunque el mal haga más ruido.

¿Qué le decís a quienes quieren dar por finalizada la época de Susana en televisión?

Yo no me imagino a Susana retirada del todo, porque cuando uno tiene una chispa por dentro tan importante, de sentirse útil, de aportarle valor a los demás; ¿por qué te tienes que jubilar y por qué te tienes que retirar? Además, si tú me dices que al retirar a Susana está abriendo pasos a alguien más. Pero Susana es única. Mira el caso de Mirtha, está Juana su nieta, al aire, y está ella, qué bonito. Hay espacio para las dos. No tiene que retirarse Mirtha para que Juana brille, no tiene que retirarse Susana para que nadie más brille, porque cuando Susana tiene abierto ese espacio en Telefe, está ella ahí. ¿Surgió alguien más con su estilo? No ha surgido, entonces lo que quieren que Susana se retire es gente que está ya retirada.

¿Qué piensa del escándalo entorno a Jorge Lanata, que mientras pelea por su vida la familia está enfrentada?

Le tengo mucha admiración a Lanata, porque compartimos varios espacios de conversación estando yo en CNN y de hecho en una temporada donde quería alejarse un poco de Argentina, se fue a Miami y usó nuestros estudios. Los estudios donde yo hacía el podcast y grababa las meditaciones. Estuvo ahí un par de semanas y luego se regresó para seguir haciendo tele y radio aquí en Argentina. Entonces, la verdad que le tengo mucho cariño, es lamentable que él está en una situación de salud tan delicada. Orar y meditar en estos casos es lo que uno desde la distancia puede hacer, ver a un Jorge recuperado, sano, vital, aportándole valor con su estilo de periodismo que siempre es controversial, pero eso es lo que lo ha hecho Jorge Lanata, una firma única. Por lo demás que me cuentas con lo de la familia, no estoy muy enterado porque reduzco al mínimo el consumo de cierto tipo de noticias, pero te puedo decir que es lamentable. Es lamentable porque muchas veces sucede esto no, de que la fama, el poder los bienes, se convierten no en cosas que nos unen y nos aglutinan, sino en cosas que no separan. Yo lo único que puedo decir es: cordura y sentido común y que muy pronto podamos estar con Jorge, estrecharle la mano, abrazarlo y felicitarlo por su total recuperación.