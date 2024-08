La aclaración sobre Mayonesa que hizo Charly Sosa ante una teoría de internet: "No habla de la masturbación"

"Estoy haciendo este video porque mucha gente me ha escrito, y me han pedido que aclare por esto que circula en redes sobre la canción Mayonesa, de la que soy el intérprete original, y trabajé de forma directa con los compositores Alejandro Jasa y Eduardo Britos", dice Sosa en el video.

"La canción Mayonesa es sana. En el año 2000 no teníamos redes sociales, no teníamos plataformas digitales o canal de YouTube, y las letras que escribían Alejandro y Eduardo eran sanas. No hacían referencia ni a la droga, ni incitaban a las drogas, no menospreciaban a la mujer, no hablaban de actos sexuales, eran historias que pasaban en la discoteca, con cosas cotidianas de nuestro día a día", siguió el cantante radicado en Miami.

Embed - Una que cantemos todos | Episodio 01: La historia detrás de Mayonesa, de Chocolate

"En Uruguay, de donde somos, nuestras madres hacían la mayonesa casera, y para eso la batían en un bol. Se puede comprar, pero la hacían en casa. Y a eso hace referencia el "ella me bate como haciendo mayonesa" de la canción. El chico protagonista tomó un par de copas de más, ella lo da muchas vueltas bailando, y es lo que dice la letra", justificó.

Según Sosa, "los uruguayos tendríamos que valorarla mucho más, como los españoles valoran la Macarena, o los brasileños valoran la Lambada. Y se ha convertido en un hit mundial, le guste a quien le guste, le pese a quien le pese. Entonces no seamos malos, la canción cruzó generaciones, clases sociales, la bailan los niños en fiestas de fin de curso. Que quieran decir que la canción habla de la masturbación, que la coreografía hace referencia a la masturbación, es realmente muy feo".

Y concluyó: "La mayonesa es super sana. No la que se compra en el super, la canción. No hace referencia a la masturbación, es una referencia a la mayonesa casera que hacen nuestras mamás en casa. Seguimos batiendo la mayonesa, 24 años después, por todo el mundo".