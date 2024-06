La historia de Knak, el rapero uruguayo que pasó de los sótanos a los grandes festivales

"También quería mostrar un poco de madurez en los temas a tratar, ya sea de amor, de superación, pero de un lado un poco más maduro. Y también dar el salto de profesionalidad en cuanto al sonido, a los visuales. Siento que Kápsula marcó una estética visual mucho más pro, en cuanto a los videos o en cuanto al sonido de las canciones, creo que hubo un upgrade.”

Embed - CONJURO - KNAK #KÁPSULA

¿Quién es Knak?

Juan Pablo Tort, mejor conocido como Knak, empezó compitiendo en batallas de freestyle en Melo, su ciudad natal, pero su objetivo nunca fue destacarse en ese ámbito. Según él “era malazo”, pero le sirvió de puntapié para encontrarse con la música.

Junto con un amigo que conoció en las batallas grabó su primera canción en un estudio de radio, sin producción, y como pudieron. “Hice un tema así, de caradura, y a partir de ahí me enamoré y hasta el día de hoy no he parado.”

20240531 Knak, Juan Pablo Tort músico. (3).jpg Foto: Inés Guimaraens

En 2020 se mudó a Montevideo para estudiar Comunicación, pero la pandemia frustró sus planes así que decidió dedicar ese año completamente a la música.

”Me fui a Melo de nuevo y dije 'ta, acá me queda o ponerme a estudiar por internet, o comprarme un par de cosas y empezarme a producir yo mismo, a aprender yo'. Y tomé la decisión: junté la plata que tenía guardada, me compré unos auriculares, una placa y un micro.”

Ese año, después de hacer un poco de ruido con sus canciones, conoció por internet a Davus y colaboraron en Ricky. La grabación del videoclip de esa canción lo conectó con la TCB, la que sería su crew.

“En agosto de 2020 me vine para Montevideo de nuevo. Ellos (los integrantes de TBC) me abrieron las puertas y, más que musicalmente, me educaron personalmente, me dijeron 'por acá sí, por acá no'. Vine a Montevideo y era todo nuevo, no conocía nadie, para mí fue clave, me sirvió una banda”, recuerda.

Embed - DAVUS, KNAK - RICKY

En esa época empezaron a organizar shows en “todos los sótanos de Montevideo.”

En 2022 lanzó Korta, su primer EP, lo que le abrió las puertas para telonear los recitales de Dillom en Sala del Museo y de Ysy A en el Antel Arena, y también realizar su primera sala propia, aunque no fue fácil.

“Me acuerdo del primer show que hice en una sala, fue en Magnolio Sala, y en ese momento me recostó vender las 300 entradas porque la gente no pagaba para el show. El público uruguayo es re difícil, pero siento que hoy en día se está educando mucho. Por ejemplo, el año pasado hicimos una Trastienda para mil personas y se llenó. Este año vamos a hacer una Sala de Museo y ya está casi más de la mitad de la sala vendida, y faltan como dos meses."

En 2023, junto con Davus, realiza su primera colaboración internacional con el rapero venezolano Akapella un referente en el mundo del freestyle y con años en la música. Esta colaboración llegó de manera inesperada y espontánea.

“Con Akapella fue re loco porque él tenía un show marcado en Uruguay y en un momento entro a Instagram y 'Akapella ha comenzado a seguirte', a mí y a Davus. Al toque nos manda un mensaje: 'Amigo, estoy siguiendo lo que hacen, me encantaría juntarme con ustedes cuando vaya a Uruguay.' 'De una' le digo. Llegó a Uruguay, lo sacamos a recorrer, fuimos a Ciudad Vieja, comimos torta fritas, le mostramos todo Montevideo y el loco quedó encantado. Le mostramos todo Montevideo, ranchamos, fumamos, hasta que en un momento nos dijo: 'Vamos al estudio, vamos a dejar este momento reflejado en una canción'. De ahí salió Mala Mía, y ahí explotó todo, nadie entendía nada. Eso pasó en cuestión de dos días.”

Embed - Mala Mía - Davus, Akapellah & Knak

En 2023 también llega otro hito en su carrera: abre el show de Duki en el Velódromo.

“Fue un punto de inflexión porque había 17.000 personas donde todo era público objetivo para mí. Yo fui y estuvo muy bueno el show que dimos, después de ahí, no sé, me habrán subido 5000 seguidores en una hora. Era público que escuchaba el género y que quería escuchar música de acá y fue un crecimiento de un día para otro.”

A partir de ahí se fue posicionando y pisando fuerte en la escena local. Entre otras cosas llenó una Trastienda y apareció en la grilla del festival Canelones Suena Bien.

Knak tiene una relación muy cercana con sus seguidores, que lo toman como el representante de una generación y le muestran su apoyo en cada una de sus actuaciones. En el pogo corean sus temas a todo pulmón.

Desde los zapatos embarrados del Cosquín Rock, a las repercusiones de sus nuevos lanzamientos, siempre está muy activo en las redes sociales likeando, reposteando y comentando múltiples publicaciones de sus fanáticos.

“Veníamos de hacer sótanos para 60 personas y ahora en un show hay miles. Es re loco. ¿Cómo no estar agradecido con esa gente que nos está bancando? Yo trato de estar activo y capaz que para mí eso es tomarme 15 minutos y dar un par de likes y un par de retweets, y capaz que para esas personas es un montón.”

20240531 Knak, Juan Pablo Tort músico sacandose una selfie con fans. (6).jpg Un grupo de jóvenes que pasaban por la calle se acercaron a pedirle una foto. Foto: Inés Guimaraens

No solo en redes sociales le demuestran su apoyo. Por la zona de El Recoveco, el café que frecuenta, hay un gran tráfico de jóvenes y cuenta siempre llegan a saludarlo o pedirle fotos. Ellos tuvieron mucho que ver para que pudiera concretar la apertura de los show de los traperos argentinos.

“Para abrir los shows de Ysy A y de Duki fue la gente empujando. Para el de Ysy la gente hizo una campaña en Twitter y para el de Duki lo mismo. Una piba puso: 'Para mi tiene que abrir Knak', yo lo compartí y Duki me contestó al toque. Re loco. Todo por Twitter, yo le debo mi carrera a Twitter”, ríe.

20240531 Knak, Juan Pablo Tort músico. (2).jpg Knak sobre la puerta de Recoveco. Foto: Inés Guimaraens

Knak tiene muy claro que quiere seguir construyendo la escena, crear oportunidades, abrir terreno para los que vienen detrás de él, dejar algo a la cultura de tu país.

En el último verso de No estoy en flex, el primer tema de Kápsula, remarca la importancia que tiene para él quedarse en Uruguay y no hacer su carrera en Argentina:

Si ve', sigo así, sigo en mi país, no me fui de aquí aunque cueste el doble

Estoy a un río de hacer la mía, no pensar en na' y ganar el doble

Yo me moví e igual volví para serme fiel porque yo soy noble

Prefiero marcar, dejar un legado, partir los beats y morirme pobre

“A la Argentina tenés que irte porque hay el triple de gente, el triple de mercado, el triple de gente consumiendo arte y hay muchas más oportunidades. Yo siento que lo que no hay que hacer es no hacer cosas acá. Capaz que vos estas en un cierto lugar en el que podés dar oportunidades y ¿por qué no darlas en tu país, o por qué no haces cosas en tu país para dejar algo a la cultura de acá? No digo no irse a Argentina, sino que hay que ir, volver, traer cosas de allá para acá, y empezar a hacer una movida acá, una industria acá. Darle las manos a los pibes de acá también, que te están metiendo, seguir nutriendo la industria.”

Y así como no se olvida de Uruguay, tampoco de Cerro Largo.

“Estamos haciendo lo posible para ir a la Semana de la Juventud en Cerro Largo. Estoy muy contento con eso, porque significa algo re zarpado, poder hacer un show para el público de Cerro Largo, porque aparte no viene mucho a Montevideo. Lo queremos hacer gratis en una plaza para que la gente pueda ir toda y de forma también de agradecimiento hacia el público de allá.”

20240531 Knak, Juan Pablo Tort músico. (4).jpg Foto: Inés Guimaraens

¿Te sentís un referente ahora?

"No sé si referente es la palabra, pero siento que lo que hicimos lo hicimos re a huevo y eso la gente lo valora y siento que también inspira. Como estudia mucha gente del interior acá en Montevideo, siempre pasan y me dicen, 'yo soy de Rivera, de Colonia, de Soriano', y eso a mí me re llena porque yo a esta gente la estoy inspirando de cierta manera. Soy de Melo, vengo de afuera a Montevideo a buscar una oportunidad, y capaz te puede salir bien o mal, pero lo estoy haciendo y que mi música le llegue de esa manera, no me hace sentir un referente, sino que me pone contento".

El año de Knak sigue con tres fechas en Argentina, la presentación de Kápsula para el 20 de julio en Sala del Museo, y en diciembre se presentará en el icónico festival Buenos Aires Trap.

Este es un brindis por la cultura

Dejar de mirar afuera si estamo' a la altura

Tener la segurida' cuando el otro duda

Dejar de lado el ego, hacer que todo esto suba

Gloriax - Knak & Zeballos