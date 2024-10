La tremenda cachetada de Tomás Holder a Yao Cabrera al enterarse que está saliendo con su madre

En la previa al duelo, los dos contendientes quedaron frente a frente, y Cabrera hizo un comentario sobre el incipiente vínculo con la madre de Holder. "La conocí me llevé bien con ella. Me pareció inteligente. Me pareció una chica llamativa”, comentó el youtuber que en abril fue condenado a cuatro años de cárcel por el delito de reducción a la servidumbre.