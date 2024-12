Los trabajadores del Sodre se declararon en conflicto y se canceló el estreno de El Cascanueces

SaveClip.App_465811201_18376572865105034_2060963639392213875_n.jpg

Este sábado, el Consejo Directivo del Sodre emitió un comunicado en el que confirmó la cancelación del estreno de la temporada. "Tenemos que anunciar con profunda tristeza la cancelación del estreno del ballet El Cascanueces por decisión de los bailarines nucleados en Afusodre", indica el documento.

La directiva de la institución además aseguró que "es falso que el régimen laboral vigente contemple únicamente cuatro espectáculos o montajes al año". "Al menos desde el año 2014, se han realizado cinco o incluso más espectáculos o montajes anuales, salvo durante el periodo de pandemia. En ninguno de esos años se solicitó aumento ni compensación adicional alguno", sostiene.

En ese caso, la dirección del Sodre señala que se ha aplicado "de manera sistemática lo que establece el reglamento". "En los casos en que se han realizado 12 o más funciones, y/o cinco o más temporadas, se otorgaron a los bailarines días adicionales de descanso, que se suman a la licencia anual", señala.

El comunicado del Sodre considera que la solicitud del gremio es "un aumento salarial" y no se trata de una "negociación tripartita". "Es una pretensión no negociable, a días del estreno. De no aceptarse, no se realizaran los espectáculos comprometidos", sentencia.

Además el ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, utilizó su cuenta de la red social X para expresar que el sindicato eligió "el camino del conflicto salvaje" y señaló que los trabajadores "ignoran una cláusula de paz sindical que ellos mismos firmaron el 1 de octubre y entran en paro a pocas horas del estreno".

Según las autoridades del Sodre el convenio, al que también hacen referencia en el comunicado, "obligó a no formular planteos de naturaleza salarial ni equivalente, ni desarrollar acciones gremiales" hasta que no comience a funcionar una mesa de trabajo.

Lamentablemente, el sindicato AFUSODRE elige el camino del conflicto salvaje. Ignoran una cláusula de paz sindical que ellos mismos firmaron el 1 de octubre y entran en paro a pocas horas del estreno. No solo perjudican al público y a la cultura. — Pablo da Silveira (@pdasilve) December 7, 2024

Por su parte, el gremio de trabajadores del Sodre se declaró en conflicto. "Estuvimos esperando una respuesta positiva a nuestros planteos por parte de las autoridades correspondientes. Consideramos la propuesta presentada una total falta de solidaridad y respeto a nuestro colectivo", comunicó la organización.

"Queda en manos de las autoridades recapacitar y aportar las soluciones que permitan el normal desarrollo de los espectáculos", agrega en un nuevo comunicado.

El dinero de las entradas que fueron vendidas para el estreno de El Cascanueces previsto para este sábado 7 de diciembre será reintegrado a los espectadores. Según informó el Sodre, en los próximos días se anunciará cómo se instrumentará la devolución.