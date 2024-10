Ludovica Squirru: "La serpiente trae dualidad y transformación; el mundo enfrentará cambios profundos"

¿Cómo "para lo que quede"?

Y sí, después del año de la serpiente ¿cómo va a quedar el mundo? Todavía no sabemos. Digo geopolíticamente, porque para mí esta guerra es expansiva. Con todo lo que está metido: Irán, Medio Oriente, China, el loco de Putin apretando el botón. Lamentablemente no traigo buenas noticias mundiales. Hay ya un ambiente de querer empezar a destruir la mayor parte de lo posible en vidas humanas. O sea, hay un mundo que está viendo cómo sigue con los recursos naturales, cómo se reparten la minería, el agua, el gas, el petróleo, y otros que dicen, “bueno, acá va a tener que desaparecer X cantidad de gente del planeta Tierra para que esto siga”. Yo vengo de un ecocidio en Córdoba que fue lo peor.

¿Cómo manejaste allí la angustia de ver que se quema todo a tu alrededor?

Fue el peor. Mirá que yo vivo hace 25 años, no me tocó esta vez, pero ya tengo cuatro incendios. Y hace años que no paso tanta angustia desde que soy joven. Es inexorable porque lo hacen de manera intencional. No es que son bosques nativos, son bosques que además tienen toda una flora que equilibra el ecosistema para que no venga lo que viene, que son vientos huracanados. Ya el Amazonas, que era nuestro primer monumento, y se nos queda nuestro pulmón totalmente devastado. Las aguas de los ríos están desapareciendo.

Y esto no es castigo divino. No es que los dioses se ensañaron. Es el ser humano que no entiende, por más ambición y plata que también sus hijos y sus nietos van a morir porque no van a saber cómo sobrevivir a cuando estén también en esos lugares o tratando de construir una casa. El ser humano ha involucionado y la guerra con la inteligencia artificial, de la que yo estoy muy atenta porque es el peor cóctel que puede haber.

El año pasado hablamos de eso ¿cómo viste todo el proceso de la inteligencia artificial desde ese entonces?

Un desastre. Porque lo que la inteligencia artificial trae es que nosotros seamos robots cuando todavía no llegamos a tener la menor conciencia de las cosas primarias que hay que tener. Que ya te metan algo como un pendrive que a vos te manejen y que hagan de tu vida lo que se programó y no el crecimiento y el florecimiento de un ser humano, de un niño, de una criatura que tiene que abrirse al mundo como si fuera una flor.

Decís que el año de la serpiente se va a acentuar por la bipolaridad.

La serpiente es un signo muy carismático, muy atractivo que se enrosca rápidamente, te seduce y te hipnotiza. Entonces, van a haber muchas ofertas tentadoras para la gente que no esté en alineación y balanceo. Hay que tener cuidado con los que ofrecen cosas fáciles.

Vos sabías que venía la serpiente, ¿cómo manejás el mensaje para armar el libro y que no sea desolador?

No creo que haya que endulzar la realidad. Mi trabajo es un poco despertar conciencia, a través del Horóscopo Chino y la astrología y seguir lo que dicen los chinos que cada uno es dueño de su propio destino. El “conócete a ti mismo” hace que vos puedas prevenir determinadas cosas. En un mundo que te larga para afuera cuando lo mejor es ir para adentro. El trabajo que hace que puedas progresar o pensar o evolucionar tiene que ver con la búsqueda personal que no es fácil en un mundo banalizado, frívolo, de redes. Eso hace que la gente esté más con el celular que leyendo un libro o estudiando, o bailando o haciendo ceremonias. Porque también hay que volver a las ceremonias que han hecho todos los pueblos originarios. En Córdoba las hacemos pero para pedir lluvia, por la Pachamama, para darle de comer. Ahora volvió a llover, lo que es un milagro.

¿Qué es lo que trae este dragón que no terminó y serpiente que empieza el año que viene?

Tenés que adaptarte mucho más rápido a los cambios inevitables que van a venir en la humanidad. Porque de un día para el otro, y esto lo digo en serio, yo tengo mis dudas de que Putin no apriete el botoncito, porque está loco. Estamos en manos de gente en el mundo muy loca, desquiciada, ambiciosa o que ya no saben que hacer porque están aburridos y quieren dar la vuelta a carnero con la humanidad y entonces y creo que el desamparo es total. Estamos viviendo una época de desamparo en todo.

¿Y cómo sigue?

Yo veo un mundo en 20 años organizado en comunidad. No van a haber más presidentes. No va a haber, te juro por Dios. No van a haber más autoridades, sino que la gente va a empezar a buscar representantes que tengan que ver con sus realidades comunales, vecinales, en la montaña, en el mar. Porque se tiene que volver a algo como fue en el origen que se organizaba un poco la gente.

En esta última etapa ¿con qué sufriste más?

Me parten el corazón los migrantes climáticos. Los que no pueden entrar a Europa y se mueren las barcazas en el Mediterráneo, los que vienen de África vos decís que, ¿cómo te cae la moneda del lado que me cayó? Tomo conciencia todo el tiempo del privilegio de vida que tengo.

Hablás mucho de lo invisible.

Sí, es el no descanso en paz, el no enterrar a alguien. Esas energías siguen actuando y van a estar reverberando en el año de la serpiente. Hay algo de mucho desequilibrio en el planeta con lo que pasa en el mundo que está peleando por intereses. Entonces, digo, lo inesperado es lo que el dragón va a traer como coletazos hasta enganchar a la serpiente, que la serpiente es más cruel todavía. Porque la serpiente tiene el tercer ojo, estoy hablando de todas las culturas: las culturas egipcia, griega, en todos los pueblos originarios de América son veneradas las serpientes es un animal sagrado, mitológico, tiene eso de también ser muy respetada por su visión, clarividencia que la tiene.

¿Es todo tan malo?

No. Van a haber muchos más movimientos humanistas sociales, va a haber mucho de eso la idea, La dualidad que menciono va a venir más con el arte, va a haber más movimientos humanistas, sociales, artísticos, pero fuertes mundiales Yo veo eso, de que la gente se está juntando más para compartir situaciones que ahora nos igualan a todos un poco.

Mucho servicio hay que hacer para que no te afecte tanto las picaduras que nos va a dar la serpiente, suero antiofídico. Cuando alguien se siente que te hiere, porque que la serpiente tiene esa cosa de humor negro y que de golpe te mete una lengüetazo y te deja paralizada entonces, estar como preparada para darle retrucos. Porque hay que tratar de neutralizar sobre todo lo que está pasando en el inconsciente colectivo.

¿Cómo ves el futuro a corto plazo?

Hay una civilización que está naciendo y otra que está muriendo. Es como cuando cayó Babilonia con todos sus pecados mortales, con todo lo de la Atlántida que vivió y que existió, ese continente también. Entonces, esta civilización, así como ya lo que vemos, está en estado de putrefacción porque los valores y las cosas que estamos siendo testigos.

Si vos me preguntas qué mundo vislumbró una minoría privilegiada que puede ver y entender que si vos no hacés una metanoia, un cambio de rumbo también con cosas que hasta ahora te funcionaron pero ya no y das vuelta un poco para otro lado, esa gente puede ayudar a que haya un nuevo paradigma, que haya una nueva manera real de empezar el año que arranca.

Al final del año del dragón va a ser la apertura del portal de la serpiente que lo va a acompañar. No va a venir una cosa milagrosa del cielo, para nada. Pero bueno, autosanación, trabajar más con todo lo que te hace bien. A cada uno le hará bien cosas que sabés que también te levantan un poco más la conciencia del espíritu, las ganas de estar con alguien amorosamente. Porque la gente está muy autista, muy aislados, mucho Netflix.

¿Cómo afecta esa dualidad en el tema del amor?

Insisto que es un año donde, viste, que la serpiente es el signo de más glamour, le gusta lo sexy, que les gusta el coqueteo: más separaciones, más divorcios, más infidelidades. Va a haber como una cosa también, un poquito más exciting.

Predicciones 2025

Predicciones 2025 para la Rata

Astutas, rápidas, inteligentes, siempre buscan coartadas para conseguir la horma del queso más sabrosa y más cara. La vida les cobró un peaje entre el año del conejo y del dragón, y solo ellas saben lo que vivieron en sus largas noches de insomnio, soledad, paranoia, apuestas, vicios, desamparo, ajuste de cuentas familiares y amigos, que son pocos y contados con los dedos de la mano.

El año llegará con retos difíciles que podrían poner en riesgo su salud e integridad física: algunos problemas le tocarán fibras muy íntimas, y por momentos le parecerá que todo conspira en su contra y se querrá esconder en su nido todo el año.

Tendrá que viajar a su interior para descubrir sus puntos débiles y sacar provecho de la derrota. Se tendrá que apoyar en terapia, ejercicios y un círculo de amistades protectoras. Pero lo mejor que puede hacer es ir con calma, con confiar demasiado en el criterio ajeno, seguir sus instintos, dejar de lado su miedo al futuro para salir mejorada en todos los sentidos.

Predicciones 2025 para el Búfalo

La serpiente y el búfalo son parte de una combinación que produce energía metal. Esa combinación propicia comunicación y disciplina, y cuando ese Qi se encuentra en armonía, se puede obtener paz mental.

Sin embargo, es raro que una persona tenga balanceada su carta natal, por lo tanto, se puede manifestar el efecto contrario. El reto kármico este año será no caer en la culpa, en el "hubiera". La serpiente ayuda a concentrarse en el aquí y ahora: solo así nuestro búfalo que tanta preocupación tiene siempre en lo incierto, encontrará una mejor pastura en el futuro, reconociendo lo que verdaderamente es indispensable.

Predicciones 2025 para el Tigre

El tigre llegará al año de la serpiente sin más recursos emocionales que su ego, lo cual le podría amargar la existencia. Entre el tigre, el mono la serpiente se forma una combinación que se llama Xiang Xing. Tan sólo con la presencia de la energía del año, la combinación manipula al tigre como una figura trágica en la que sus impulsos frívolos, y en ocasiones acompañados por alguna sustancia o actividad estimulante. lo llevarán al arrepentimiento.

Este año es para acortar deudas kármicas, pero tendrá que llenar su corazón de amor para revaluar su vida y recobrar su capacidad de ser feliz, generoso y valiente. Le recomendamos transmutar por medio del servicio desinteresado a otros.

Predicciones 2025 para el Conejo

Año complejo para los hombres conejo y para quienes se identifiquen con la polaridad yang. Esto se debe a que la separación entre las dos polaridades yin y yang se expresará con menos fuerza, sobre todo durante la segunda mitad del año, y el conejo que es uno de los signos más yin de todo el zoo, presentará reacciones feroces, luchando con uñas y dientes para demostrar su independencia emocional, aunque siga siendo aprensivo.

También las mujeres y quienes se identifiquen con el lado yin querrán ocuparse de sí mismas, aunque al mismo tiempo se aferrarán a sus parejas o amigos, pero el año que viene con energías egoístas. Ante eso, la soledad podría traerles más autoestima y paz.

Predicciones 2025 para el Dragón

El año propio fue intenso. Las ocupaciones fueron tantas y con tanto drama que apenas se puede sentar a reflexionarlo vivido, los cambios telúricos y lo que no volverá a ver jamás, para bien o para mal.

Está agotado, cosa que a la energía de la serpiente la tiene sin cuidado. Casi siempre el año siguiente al año propio es un año de regalo. Sin embargo para los dragones de todas las edades, el año del ofidio trae las consecuencias de todo lo que hizo y lo que dejó de hacer.

Por eso a lo largo de estos meses, tendrá que aplicar estrategias en calmar las aguas y mejorar la salud mental, lo físico y lo económico, además de mejorar la vida social que seguramente es la más damnificada.

Predicciones 2025 para la Serpiente

Este año será evidente una creciente colaboración entre todos los grupos de serpientes. Las nacidas en 1953 y 1965, crearán alianzas maestros-discípulos con las de 2001 y 2013. Las de 1977 agregarán irreverencia y arte a este año en que el serpentario creará toda clase de soluciones para los retos del siguiente lustro.

Sin embargo, otro efecto provocado por las energías del año creará una combinación menos deseada, en el cual la serpiente con el tigre y el mono vivirán situaciones que harán arriesgado su año.

Predicciones 2025 para el Caballo

Su año dependerá de las cualidades anuales de cada caballo. Los más agitados serán los caballos de 1966 que deberán ser prudentes ya que necesitarán un cuerpo fuerte para poder aguantar lo que ocurra este y el siguiente año.

Los caballos de 1954 y 2004 serán los más impulsivos de la caballeriza, y tendrán muchos motivos para estar en un estado permanente de enojo.

Los de 1930 y 1990 estarán algo deprimidos, necesitarán amor propio y terapia. Los de 1942 y 2002 serán los más estables y podrán relajarse. Los de 1978 necesitarán comenzar mejores rutinas de salud, ejercicio e introspección, porque necesitan aprovechar el descanso mental que les dará este año.

Predicciones 2025 para la Cabra

Puede adaptarse a ambientes diferentes en pocos minutos, así que este año no presentará problemas económicos, sociales o amorosos.

Su talón de Aquiles será la salud, o que esté tentada a desatender sus responsabilidades para vivir una etapa de desenfreno, cosa que las cabras nacidas en el siglo XX seguramente ya han hecho varias veces.

Las cabras se enfrentarán a cambios de vida radicales, algunos irreversibles. Necesitarán hacerse responsables de sus vidas, mejorar el metabolismo, la condición física y tener mejores hábitos de sueño.

Predicciones 2025 para el Mono

La serpiente hace una combinación difícil entre los signos del mono y el tigre, llamada Xiang Xing, y literalmente significa "tortura" y otra combinación significa "calamidad". Pero no hay por qué asustarse, ya que los resultados de este año dependerán mucho de las forma en que manejen su impulsividad y el modo en que cada uno ejerza el perdón, la generosidad y sus niveles de narcisismo.

Para controlar esta impulsividad y transitar el año con tranquilidad, hay que hacer énfasis en el servicio social y espiritual. La sugerencia: plantar árboles, ayudar a los más necesitados y entrenar la empatía. De esta manera transmutará su karma hacia la tranquilidad de tener la conciencia en paz.

Predicciones 2025 para el Gallo

El gallo es el jefe del grupo que forma con la serpiente y el búfalo. Los tres signos manifiestan juntos la energía metal. Esto hará que el gallo se torne mucho más inflexible que de costumbre y sólo le interesará lo que tenga que ver con su proyecto de vida.

Los gallos de 2005 y 2017, aún demasiado jóvenes, podrán encontrar centros de interés de todo tipo, por lo que necesitarán una correcta orientación vocacional y que les dejen experimentar. Tendrá que adaptarse a los cambios que le planteé la serpiente y compartirán karma.

Predicciones 2025 para el Perro

Este año será una montaña rusa porque la energía serpiente atrae amor, sexo y mucha atención por parte de otros hacia el perro. Ellos no funcionan bien bajo presión y si algo no funciona bien son capaces de morder la mano de quien les da de comer.

Se enamorarán o comprometerán y formarán lazos para el resto de sus vidas, pero si son presionados con manipulaciones y escenas de celos, buscarán otras relaciones fuera sin terminar con la anterior.

Predicciones 2025 para el Chancho

Tendrá que poner más atención a su salud que a los asuntos sociales. Si se cuida, hace ejercicio y se alimenta conforme a sus necesidades según su edad, tendrá un tránsito menos pesado, porque el año trae cambios inesperados.

Mientras su cuerpo esté fuerte, su mente permanecerá intacta y en general, el año podrá pasar sin mayores contratiempos, pero si en cambio se deja llevar por las tentaciones, lo más probable es que el año traiga problemas casi a diario.