Mariana, la fan de Lenny Kravitz a la que invitó al escenario, contó cómo vivió ese momento: "Le agradecía y él me abrazaba más fuerte"

"Fue una locura, ahora ya estoy un poco más tranquila", reconoce en conversación con El Observador. También reconoce que no se imaginaba que Kravitz iba a tocar alguna vez en Montevideo, y tenía asumido que para verlo iba a tener que viajar a Buenos Aires. Por eso, cuando anunció su visista a Uruguay, no lo dudó: iba a ir, y con la entrada más cara y más cercana al escenario.

"Lo escucho hace mucho, al menos hace 15 años", dice sobre su relación con la música del artista estadounidense de 60 años. "Siempre me gustó la música en inglés, y me fui enamorando de sus canciones, pero me gusta todo el combo: su música, su imagen, su estilo, y también su personalidad. No solo me parece un artista muy completo, también se lo ve como alguien muy cálido y agradecido. De hecho en el show agradeció todo el tiempo. Y el abrazo que me dio fue muy cálido, además de que acceder a que yo suba al escenario muestra eso".