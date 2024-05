Nuevas imágenes vuelven a vincular a Nito Artaza con Belén Di Giorgio

Si bien en reiteradas ocasiones Nito ha dicho que "con Belén somos solo compañeros de trabajo, ella es una gran bailarina, muy profesional, muy dedicada al espectáculo, no existe ningún tipo de relación, desmiento cualquier rumor", en el programa comenzaron a aparecer datos donde Nito y Belén se los veía en una actitud cercana.

Mientras, ella dijo en el mes de febrero sobre Nito: "Me parece muy buen mozo, y es un lindo hombre", pero ayer en el programa de América respondió de forma tajante: "No hay nada entre nosotros, hoy es otro momento porque él está separado, mañana no sé".