Nueve lugares para visitar en la región: los recomendados de la semana de Picnic!

En este miércoles de Pícnic! quiero hablar de hermanos y del rol fundamental que juegan en la vida de quienes los tenemos (o los elegimos). Pasé un mes con mi hermana que vive en el exterior desde hace casi 25 años y el tiempo compartido renovó lo que siempre está y no siempre se valora. Tengo la bendición de tener otra hermana que vive acá y, de nuevo, me une con ella todo lo que se puede decir con honestidad a veces brutal, con alegría y dolor, con toda la confianza que se basa en un vínculo tan fuerte como el que de alguna manera solo podemos cultivar con los hermanos.

Los vínculos entre hermanos ahora son objeto de estudio de la ciencia porque, aunque antes no se hacía foco en eso, son parte esencial del proceso de “desidentificación” que es necesario atravesar para crecer saludablemente. Mis hermanas y yo vivíamos en una ciudad balnearia pequeña, en la que todo el mundo se conocía y en el que generación tras generación tenía los mismos profesores. Cuando a mi hermana menor le tocó la clase de una docente en particular, la mujer dijo inocentemente: “Ahhhh tú sos la hermana de Carina, qué inteligente esa nena, y de Mónica, tan bonita…”. Mi hermana lo cuenta hasta el día de hoy entre risas gritando: ¿Y yo qué soy? Es inteligente y bonita, generosa y amorosa, como los somos de alguna manera las tres (si nos agarran en un buen día ) Pero ese proceso de diferenciarnos, entre nosotros y ante la mirada del otro, es fundamental en la maduración de la personalidad.

Estamos casi a fin de año. Ojalá que si tenés hermanos puedas disfrutar y pelear (un ratito) con ellos. Coincido con el conferencista: “Tener hermanos y no aprovechar al máximo esos lazos es una locura total. Si las relaciones se rompen y son corregibles, corríjanlas. Si funcionan, háganlas aún mejor. No hacerlo es un poco como tener 400 hectáreas fértiles de tierras de cultivo y nunca plantarlas. Sí, siempre se puede obtener la comida en el supermercado, pero piensen lo que están perdiendo de cultivar. Los hermanos pueden estar entre las cosechas más ricas del tiempo que tenemos aquí ”.

Para ver

Alegría. Se acaba de estrenar Joy en Netflix, la película basada en hechos reales sobre los científicos que lograron realizar en Inglaterra la primera fertilización in vitro. Fueron más de 10 años de investigaciones, de marchas y contramarchas, de muchísima oposición, de acoso de la prensa y de fuerzas sociales de todo tipo. Y también fueron años de esperanza para decenas de mujeres y parejas que deseaban un hijo y que participaron en los estudios, aun sabiendo que ellos no serían los beneficiados, pero que por fin llegaría el tiempo en que otras mujeres y otras parejas podrían cumplir su anhelo. No es un películón pero es linda de ver, porque de pequeños esfuerzos y sacrificios se hacen las grandes obras. En este caso la obra maestra fue Louise Joy Brown, la primera niña “de probeta”, como se decía entonces, nacida en 1978.

Asesinos. Estoy viendo Aquellos que matan, en MAX, una serie de esas bien oscuras que tan bien hacen en los países nórdicos, en este caso en Dinamarca. Son cuatro temporadas y voy por la segunda. No es de esas series que se miran episodio tras episodio, porque hay que darse un respiro de tanta maldad. Una joven desaparece sin rastros y un policía se obsesiona con la promesa que le hizo a su madre: que descubriría que pasó. Así la relaciona con otra desaparición de años atrás y una tercera del presente. Todas son mujeres rubias, jóvenes y será tarea de ese policía y de una psicóloga forense buscar las pistas que permitan salvar vidas.

Cross. Otra de detectives, pero no tan oscura como la anterior, Cross es la historia de un personaje icónico de los libros de James Patterson, que antes fue interpretado en 1997 en Besos que matan por Morgan Freeman. Alex Cross es un psicólogo forense viudo, con dos hijos, que persigue a un meticuloso asesino en serie mientras intenta resolver el misterio del asesinato de su esposa. Engancha al toque y se puede ver en en Prime Video.

Senna. El viernes 29 estrena una serie muy esperada por amantes de la Fórmula 1 y de una de sus historias más impresionantes, incluyendo el triste fin del súper campeón brasileño Ayrton Senna. Protagonizada por un actor brasileño, Gabriel Leone. Para hacer boca, acá está el detrás de escena.

Mares. Recientemente estrenada en Netflix, la serie documental Nuestros océanos se filmó a lo largo de cinco años y está compuesto por cinco capítulos, cada uno dedicado a un mar diferente, con la voz en off de Barack Obama. Acá podés leer más sobre esta serie.

Para disfrutar

Regalos. Cuando empieza la feria del Parque Rodó, Ideas +, lo que queda del año casi que desaparece por arte de magia. Este sábado 30 se monta esta tradicional feria ideal para elegir los mejore regalos personalizados para familia y amigos. Este año hay grilla de espectáculos renovada, que comienzan a las 21 hs.

Tierra. Este fin de semana se podrá disfrutar del Festival Música de la Tierra en el Teatro Solís. El sábado 30 comenzará en la explanada del teatro con entrada gratuita, desde las 17.30 hs con el espectáculo para niños Villazul, seguido de Panambí y más espectáculos hasta las 21 hs. Al mismo tiempo habrá conciertos pagos con figuras desde Fandermorle hasta Juan Falú.

Cascanueces. No hay Navidad sin esta historia de todos los tiempos, que vuelve al Sodre interpretada por el Ballet Nacional, con fechas que van del 7 al 20 de diciembre. Esta vez, además, se suma el Coro Nacional de Niños y la Orquesta Juvenil Nacional, para dar vida al ballet clásico de Tchaikovsky, basado en el popular cuento navideño, cuya figura central es Clara y el cascanueces con figura de soldado que cobra. Fechas y entradas por acá.

Verano. Aviso con tiempo porque estas entradas vuelan y porque disfrutar de un concierto en el Festival Medio y Medio , en Punta Ballena y bajo las estrellas, es una preciosa experiencia que suelo disfrutar cada año. Ya se anunció la grilla de artistas y bandas que actuarán y hay de todo, desde rock a murga, pasando por folclore y clásicos de todos los tiempos. Me gustaría ir a ver a Fabiana Cantilo, Kevin Johansen & Paulinho Moska o a Nahuel Penisi, pero iría a ver a cualquier artista en ese escenario.

Kodama. Hasta el 14 de diciembre, en fechas específicas que podés ver acá, se puede disfrutar del espectáculo Kodama Terra en el parque Villa Dolores. Esta propuesta combina obra de teatro, paseo de avistamientos, aventura y una visita a un zoo de seres extraordinarios. Los kodamas son espíritus de los árboles, que se descubren gracias a una guía que va contando sobre ellos. Hasta los cuatro años los niños entran gratis y acá se compran las entradas .

Cultura Fest. Este sábado 30 hay movida en la Facultad de Arquitectura, que invita a disfrutar de una jornada de arte y juegos. Habrá ludoteca, torneo de ajedrez, teatro, danza, títeres, canciones, coros, narración oral, audiovisuales y exposiciones. De 13:30 a 20:00 hs con entrada libre.

Sueños. Otro pique para planificar con tiempo es la tercera temporada de Sueño de los elefantes , en el domo transparente de Big Bang Stays, acompañados por el sonido del mar. Cuerpo Adentro es una propuesta inmersiva que se realizará el 28 y 29 de diciembre y el 5 de enero. Transcurre en una sala a oscuras y combina la potencia de la ejecución de la música en vivo con las posibilidades que brinda el diseño sonoro 6.1. Es una experiencia artística y multisensorial. Más info y preventa de entradas con descuento, acá.

Jazz. Del 4 al 7 de diciembre se realizará una nueva edición del Festival de Jazz de Montevideo en el Teatro Solís. Acá podés ver horarios y precios de espectáculos como el de San José Big Band, Las Roddets o Big Band & Alessio Menconi.

Gustazo. Por fin se viene DGusto fin de año, que sufrió algunos retrasos por fines de semana con mal tiempo. Este viernes 29 y sábado 20 habrá mucho para degustar en el clásico festival gastronómico que se realiza en Plaza Lieja, Carrasco. Food Trucks, bodegas, mercado, café, música en vivo y una invitación que esta vez comienza antes, porque el domingo llueve y por eso esta edición comienza con el after office del viernes. El sábado va de 12 a 00 hs.

9 destinos

La publicación CNN Traveler España eligió los nueve destinos que recomienda visitar en América del sur y Central y entre ellas figura la costa vinícola uruguaya, una cada vez más interesantes ruta del vino que tenemos acá al lado y que siempre recomiendo. La lista incluye lugares como el refugio de surf brasileño, Itacaré; La Paz por su nuevo panorama gastronómico, o el Parque Nacional el Impenetrable, en Argentina, con una naturaleza privilegiada y safaris fluviales.

En la zona este uruguaya la revista recomienda el restaurante Las Espinas, de bodega Bouza, además de bodega Cerro del Toro, Luz Culinary Wine Lodge y la bodega oceánica José Ignacio. En materia de vinos, sugiere probar los blancos y rosados de la zona, “que no tienen nada que envidiar a los de importantes regiones vinícolas de Europa o California. Son variedades más ligeras, principalmente albariños y sauvignon blancs, que complementan a la perfección los tintos tánicos que Uruguay lleva produciendo más de un siglo”.

Serrano de campo y medallas queseras

Los Senderos , una interesantísima quesería ubicada en el este que te recomendé ya alguna vez, se convirtió en la primera uruguaya en ganar una medalla de oro en los World Cheese Awards en Portugal, por su Serrano de vaca curado durante siete meses. El Serrano compitió con más de 4.700 quesos de 47 países

Además de Los Senderos, que también ganó una medalla de bronce por su Serrano de oveja de 24 meses, Farming también fue destacada con Bronce por su fundido untable con ciboulette. Esta quesería nacional llevó tres untables al concurso, uno de los cuales consumo a diario y recomiendo mucho: el magro deslactosado.

En Uruguay tenemos quesos excelentes y es una alegría que se hagan conocer en el mundo. El mejor del certámen fue el Queijo de Ovelha Amanteigado, un queso de oveja hecho por Quinta do Pomar en Portugal.

Chau chau adiós

Estoy leyendo Antes que nada de Martín Caparrós, un librazo de memorias en vida pero con el horizonte cercano de la muerte, porque fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Prometo más datos en próximas ediciones de Pícnic! pero por ahora me quedó con sus cavilaciones sobre para qué sirven -o no- las memorias escritas. "A veces creo que para crear un relato tolerable, amable de uno mismo, para creer que uno ha sido en el pasado lo que no consigue ser en el presente, lo que no puede proyectar en el futuro. A veces me resulta difícil no creer que es puro narcisimo trasnochado, perdida la esperanza".

Gracias por la lectura, buena semana.