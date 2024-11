Pablo Mieres salió al cruce de José Mujica por declaraciones sobre salarios: "No se quién le dijo que dijera semejante mentira, pero le han hecho pasar un papelón"

"Ese fue un impuesto de hecho , de millones de dólares que pagó el pueblo trabajador, y nunca se lo devolvieron ni se lo van a devolver. Lo perdió definitivamente porque la vida iba encareciendo el 4%, el 5% anual y no había ajuste", dijo.

Prometieron no subir los impuestos, y nos tuvieron 40 meses sin ajustes de salarios y jubilaciones. Una medida sin precedentes en los últimos 50 años. No cumplieron pic.twitter.com/6L2XdQN9RK

"Yo no se quién le dijo a José Mujica que dijera semejante mentira, pero lo cierto es que le han hecho pasar un papelón. Y la verdad que a la altura de la vida de Mujica me da mucha pena y mucha tristeza. Porque si hay algo que no ha ocurrido en este país es la congelación de salarios y jubilaciones", sostuvo.

"Lo que sí ocurrió en el primer año de gestión de gobierno fue que en el mundo hubo una pandemia, supongo que Mujica se acordará y que el Frente Amplio también. A mí a veces me parece que la capacidad de asombro no tiene límites y lo que está haciendo el FA muestra una gran desesperación. Hubo una decisión que se tomó en julio de 2020 firmada por el PitCnt, con la firma del actual presidente del Frente Amplio y también de las cámaras empresariales y nuestro gobierno, donde se dijo que si la economía caía y estábamos en pandemia iba a haber caída del poder adquisitivo del salario, con el acuerdo del movimiento sindical. Después de transcurrido ese periodo de un año, donde firmamos ese compromiso entre todos, el salario y las jubilaciones de los uruguayos no hizo otra cosa que recuperarse", respondió Mieres.