Patrulleros y acusaciones cruzadas: denunciaron a Fernando Cristino por usurpación del chalet donde mataron a Gonzalo Aguiar

Caruso dice en el video que el inquilino no era Cristino, sino "una mujer con la que tiene proyectos en común, en una sociedad verbal. La chica me quiso entregar las llaves, pero fue amenazada por Cristino, y a mí también me llamó amenzándome. Trajo gente de Argentina a trabajar y estaban en pésimas condiciones, no les pagó, no tenían para comer, y quedaron en la calle, además de que molestaba a los vecinos con música alta", denunció.

El propietario señaló además que la casa, que tiene capacidad para "14 o 15 huéspedes", llegó a albergar a 28 personas.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/leosarro/status/1876815815351103955&partner=&hide_thread=false Habla el doctor Marcos Prieto, en representación del relacionista público Cristino y también el empresario Daniel Carusso dueño de la residencia en la zona de Cantegril.

La casa ya fue entregada por el rrpp a su dueño, es la misma residencia del caso Aguiar.

Hubo Cuatro… pic.twitter.com/96QK4Z5wtV — leo sarro press Uruguay (@leosarro) January 8, 2025

La versión de Fernando Cristino y su denuncia contra el casero

Cristino dejó la casa "voluntariamente", según resaltaron sus abogados, y señala que lo hizo "por buena convivencia", además de denunciar al casero de la propiedad por robo.

El relacionista público tenía planeado grabar un reality show en la casa, pero finalmente contó que el proyecto no se concretó porque uno de los anunciantes se bajó.

El abogado de Cristino, Marcos Prieto, dijo que el RRPP no usurpó la propiedad, y que "como empresario, delega tareas, y por eso no lo firmó él, por eso se usa esa figura de usurpación".

En un comunicado publicado en las redes sociales de Cristino, sus abogados establecen "De acuerdo a los hechos públicos conocidos en relación a la propiedad que está alquilando el sr. Fernando Cristino les informo que hay un contrato de arrendamiento por temporada en curso, el cual aún no está vencido".

Snapinsta.app_472765436_18480026575022543_2167375590601564314_n_1024.jpg

Y agregan: "Mi cliente accede a dejar la finca por razones de buena convivencia entendiendo jurídicamente que hay un contrato vigente. El cual lamentablemente al no haberlo firmado el sr. Cristino sino otra persona, tenemos que tomar esta decisión. Sobre estos hechos estaremos trabajando más adelante. Pero en este momento la casa se entrega de forma voluntaria en las mismas excelentes condiciones que se recibió".

Fernando Cristino: su debut musical, un audio viral y su vínculo con Alejandro Astesiano

Aunque ya era una presencia habitual en las temporadas de Punta del Este, Fernando Cristino se hizo más conocido en junio de 2020, cuando se viralizó un audio de una conversación suya con la vicepresidenta Beatriz Argimón, donde le advertía que se cuidara "porque todo queda grabado" y "todo se sabe".

Además de popularizar el término "tueco" (nacido de un momento de la charla donde Cristino malinterpretaba el pedido de Argimón de "no te hagas tu eco" y le preguntaba '¿qué es tueco?'), el audio generó un revuelo mediático y político ya que se consideró que la vicepresidenta daba a entender que había un sistema de escuchas telefónicas.

En julio de ese año, Cristino fue detenido por provocar disturbios en un hotel de Punta Carretas, y terminó siendo internado en el Hospital Vilardebó.

En los últimos años, Cristino demandó al estado por daños y perjucios, una denuncia que la Suprema Corte desestimó. Además, fue participante del reality show de cocina Fuego Sagrado, hizo público su apoyo al Frente Amplio en las últimas elecciones, y este verano se estrenó como cantante, con la canción Resiliencia.

Embed - Fer Cristino - Resiliencia (Video oficial)

Esta semana llamó la atención por haber contratado al excustodio presidencial Alejandro Astesiano como seguridad para uno de sus eventos, un desfile en el centro comercial Oh! de La barra, donde fueron como invitadas las argentinas Wanda Nara y Carolina "Pampita" Ardohain.