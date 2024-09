Premios Emmy 2024: lista completa de los ganadores de la gran noche de la televisión y las series

Mejor actor de reparto en drama: Billy Crudup (The morning show)

Mejor actriz de reparto en drama: Elizabeth Debicki (The Crown)

Mejor actriz en comedia: Jean Smart (Hacks)

Mejor reality de competición: The Traitors

Mejor actriz de reparto en una miniserie: Jessica Gunning (Bebé Reno)

Mejor guion en un programa de variedades: Last Week Tonight With John Oliver

Mejor guion en un especial de variedades: Alex Edelman: Just For Us

Mejor dirección de una miniserie: Ripley

Mejor guion en serie de comedia: Hacks

Mejor talk show: The Daily Show

Mejor actor de reparto en miniserie: Lamorne Morris (Fargo)

Mejor guion en serie de drama: Slow Horses

Mejor guion en miniserie: Bebé Reno

Mejor dirección en comedia: The Bear

Mejor dirección en drama: Shogun

Mejor actor en miniserie: Richard Gadd (Bebé Reno)

Mejor actriz en miniserie: Jodie Foster (True Detective)

Mejor miniserie: Bebé Reno

Mejor actriz en drama: Anna Sawai (Shogun)

Mejor actor en drama: Hiroyuki Sanada (Shogun)

Mejor serie de drama: Shogun

Mejor serie de comedia: Hacks