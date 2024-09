Premios Emmy 2024: cuándo y dónde ver la ceremonia que premia a las mejores series del año

Shogun, que se ve en la plataforma Disney+ , es la candidata más firme en la categoría Mejor serie dramática, donde compite contra la última temporada de The Crown, Fallout, The Morning Show. Mr. and Mrs. Smith, El problema de los tres cuerpos, y La edad dorada.

El Oso, Hacks, Abbott Elementary, Reservation Dogs y Only Murders in the Building optarán por el Emmy a mejor serie de comedia, junto a producciones como Curb Your Enthusiasm, What We Do in the Shadows y Palm Royale.