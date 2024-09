Premios Emmy 2024: las favoritas, la búsqueda de una nueva dominadora y qué esperar de la ceremonia

Drama: en busca de un nuevo reinado

shogun-110-13664r-6626ac5f14eb0.jpg

Primero Mad Men, después Breaking Bad. Siguió Game of Thrones y finalmente, Succession. Los últimos quince años de los Emmy en la categoría de Mejor serie dramática han estado marcados por períodos de dominación de un puñado de series que ya son históricas.

Pero ahora el trono está vacío. Y hay olor a que el nuevo reinado tendrá acento japonés. Es que la serie Shogun, que en Uruguay se ve a través de Disney+, llega a este domingo como la más nominada de toda la grilla de candidatos, con 25 candidaturas. De esos premios, el domingo pasado se entregaron 17, y la serie ganó 14.

La serie, que se ambienta en el año 1600, empieza con la llegada de un marinero británico a Japón, el primero de su procedencia en alcanzar el archipiélago que hasta ese momento es mercado exclusivo y lucrativo de los españoles y portugueses. El marinero en cuestión, John Blackthorne, es tomado como súbdito/rehén/mascota por uno de los cinco regentes del imperio, Yoshii Toranaga, que está enfrentado a sus cuatro colegas en la puja por el poder.

Basada en una extensa novela del británico James Clavell, a su vez inspirada por los hechos históricos de ese momento de la historia japonesa, Shogun tiene mucho de lo que hizo éxitos a las series que ganaron antes. Personajes ricos, cargados de conflictos y carácter como en Mad Men y Breaking Bad, la violencia, los juegos de poder y las intrigas de Game of Thrones, y…bueno, las intrigas y juegos de poder entre los integrantes de una elite como en Succession.

shogun.jpg

Shogun, originalmente prevista como miniserie, anunció luego del estreno y el éxito de su primera temporada que tendría dos entregas más, lo que la hizo saltar a esta categoría que ahora parece estar señalada para llevarse.

La serie junta el destaque visual, actoral y narrativo con una buena recepción del público, y el aplauso crítico. Ahora le queda solo sumar estatuillas para consolidar su dominio, y rebanarle la cabeza con su katana a la competencia.

Pero dice el dicho que a seguro se lo llevaron preso, y siempre puede haber sorpresas. The Crown, que compite con su última temporada, puede ser una serie tentadora de premiar para los votantes, que a modo de despedida y reconocimiento a todo su camino, sientan la pulsión de reconocer a la versión de Netflix de la vida de Isabel II, aunque ya ganó con su cuarta temporada y esta última entrega no es la más fuerte.

También están en liza The Morning Show (serie de Apple TV+, servicio de streaming no disponible en Uruguay) y Slow Horses, que no llegan al nivel de popularidad o reconocimiento de estas otras, pero pueden dar un batacazo, según apuntan medios estadounidenses especializados.

Comedia: Todos contra El Oso

the bearr.jpg

La serie sobre los dilemas de un restaurante familiar de la ciudad de Chicago y de su equipo de cocineros y empleados siempre al borde del brote psicótico ganó en la entrega pasada de los Emmy, y también generó una gran cosecha de premios en galardones como los Globos de oro. Y su segunda temporada, con la que compite este domingo, es una aplanadora narrativa que se erige como el rival a vencer.

El Oso, que se ve en Disney+, apareció casi de la nada en 2022 y desde entonces se ha consolidado como una de las series más aclamadas y celebradas del panorama actual, gracias a su elenco de personajes atormentados pero queribles, grandes ejercicios de ritmo narrativo, una banda sonora llena de canciones memorables y un gran retrato del universo gastronómico.

Es la segunda serie con más nominaciones en esta ceremonia (sumó 23 en total), pero tiene dos puntos que le pueden jugar en contra de cara al domingo. Por un lado, una tercera temporada ya estrenada y no tan bien recibida, que aunque no es la que compite, puede pesar en la mente de los votantes.

temporada-3-de-hacks (1).jpg

Por otro, una campaña contra la presencia de la serie en las categorías de comedia. El criterio para postularla allí tiene que ver por un lado con la duración de sus episodios, que rondan la media hora. También es una decisión de la plataforma que la postula, que le ve allí mejores chances, ya que no hay que olvidar que esto es, a su manera, una campaña electoral. Y por otro, la serie tiene sus momentos divertidos, pero no es lo que se puede considerar una comedia al uso.

Por ese motivo se han echado algunas dudas sobre su presencia, y aparecen como alternativas series como Hacks, que en las últimas ceremonias se ha llevado premios importantes y está más cerca de lo que se suele pensar cuando se piensa en el género.

Miniseries: La última esperanza de Netflix

1714483064601.webp Bebé reno Netflix

La plataforma de la N roja es la que cosechó más nominaciones en estos Emmys, con un total de 107. Pero si uno va a las categorías fuertes y principales, las de este domingo, la superan dos de sus competidores, además de que sus apuestas dentro de ese grupo de categorías son o series que ya terminaron (The Crown), o miniseries, donde Netflix tiene más chances.

Si bien sigue siendo una plataforma popular y masiva, ha perdido parte de aquel lustre y prestigio de premios que tuvo hasta hace no tanto. Ahora sus apuestas están en este rubro, donde según los especialistas tienen el favoritismo con Bebé reno, la historia de un comediante que se cruza con una mujer que empieza a acosarlo. Este relato de una obsesión está inspirado por un episodio de la vida de su creador, Richard Gadd, y se convirtió en un sorpresivo fenómeno en cuanto se estrenó en abril de este año.

1713536917646.webp Ripley

La otra carta es Ripley, una nueva adaptación aunque la primera en formato serie de la novela El talento del señor Ripley, de Patricia Highsmith. El estafador Thomas Ripley, que ya tuvo en el cine las caras de Alain Delon y Matt Damon, es encarado en esta oportunidad por Andrew Scott, en una adaptación que por su formato, se toma más tiempo y retratar la evolución de su personaje de una forma apasionante y eficaz.

Es la versión más oscura de las que se han hecho en medios audiovisuales, y también la más impresionante a nivel visual, además de tener en Scott a un Ripley sólido, cargado de dudas, conflicto pero también propósito.

Los Premios Emmy se entregan este domingo a partir de las 21 horas de Uruguay. Se podrán ver a través del canal de cable TNT, y a través de la plataforma de streaming Max.