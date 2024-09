¿Qué dicen de la televisión y el streaming actual los Premios Emmy 2024?

Pero la realidad es que esos números dicen bastante poco. O al menos, lo dicen en términos cualitativos. Si uno pone el ojo, por ejemplo, en la categoría de mejor serie dramática —una que suele portar las ropas del premio “más importante” de la noche—, es poco probable que Netflix triunfe con El problema de los tres cuerpos o con la última temporada de The Crown, las únicas dos producciones originales suyas que figuran allí. El premio irá, con toda probabilidad, para Shogun, un producto original de Disney+ que fue nominado a 25 premios. Y que parece ser la heredera del trono que quedó vacante luego de Game of Thrones y que ocupó, mientras duró, Succession.

1711198355625.webp Shogun está disponible en streaming FX

Es también, un síntoma de algo que sucedió y parece seguir pasando: incluso cuando ya no hay series como la de Westeros o los Roy, que dominan y ganan premios como aplanadoras, Netflix parece no poder imponer una "gran serie" que se vuelva hegemónica en esos términos. No pudo con The Crown o Stranger Thing en su momento, tampoco ahora.