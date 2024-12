Quién es Santiago Algorta, el participante uruguayo de la nueva temporada de Gran Hermano

Embed

"No voy a pasar desapercibido", afirmó el uruguayo en el clip de presentación. "Durante mucho tiempo pensé que había algo malo en mí cuando una chica no me daba bola o cuando a alguien no le gustaba como yo era", añadió.

"Estoy en un momento de seguridad, yo sé lo que soy", sentenció el joven.

Al llegar el estudio principal se abrazó con su familia y luego el conductor Santiago del Moro le consultó si conoce a Rosina Beltrán, quien también estaba presente en el estudio.

Beltrán también es uruguaya y además participó de la pasada edición de GH. "No nos conocemos, pero a la salida nos podemos conocer", dijo el nuevo participante.