Rafa Cotelo habló sobre Alejandro Figueredo y contó por primera vez cómo lo ayudó en su arranque en televisión

Figueredo, quien para entonces ya era una figura reconocida, se le acercó para hacerle una propuesta. "Un día viene y me encara Figueredo en la cortita, no adelante de todo el mundo. Yo (hasta el momento) hola y chau con él, porque era Figueredo. Y me dice: 'No lo tomes a mal, no quiero que te ofendas, pero yo tengo un acuerdo con Nike. ¿A vos te molesta si te doy una pilchita y unos championes? Para que tengas vos, para que uses'", le dijo entonces el periodista deportivo.