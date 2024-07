Ricky Maravilla se pronunció sobre el video en el que aparece con "una nueva cara": despejó dudas y mostró su aspecto actual

Sin embargo, Ricky Maravilla aclaró la situación, disipando todas las dudas. “Nada que ver, no me hice ningún retoque estético. Lo que pasó es que pusieron un filtro y surgieron todo tipo de comentarios. Desde esta mañana está sonando mi teléfono, pero nada que ver ”, reiteró el creador de "Que tendrá el petiso".

4ZQ3HKCCYVDURNLXCD7G5BN2RU.avif

“¡Estoy muy bien! Cuando te ven bien te tratan y cuando te ven mal te maltratan, estoy bárbaro. Es lo que puedo decir… A veces en los canales de televisión algún maquillaje te ponen y eso es muy superficial, les envío fotos de mi estado actual para que vean cómo estoy sin filtro”, explicó con humor el cantante tropical, intentando usar, aunque con errores, la frase que Mirtha Legrand emplea al final de sus programas.

“¿Qué le pasó?”, “¿Se olvidaron de sacarle algún hilo?”, “Lo cosieron como a un matambre”, “Es como un hijo de Chucky con Mirtha Legrand”, “Son una sucursal de Colombraro” fueron algunas de las publicaciones más destacadas de los seguidores, sorprendidos por el aspecto del cantante.

SAQSP3I7YJFBHBCN77BWO5LSWU.avif

Ricky Maravilla, conocido por su extensa carrera en la música tropical, sorprendió a muchos cuando se hizo público su romance con la modelo y bailarina Taky Natali. Este inesperado amorío capturó la atención de los medios y de sus seguidores, quienes seguían de cerca los pasos del artista. Sin embargo, el noviazgo terminó de manera abrupta.

A mediados del año pasado, Taky Natali descubrió mensajes y llamadas telefónicas con Gladys, la Bomba Tucumana. La joven contó su versión de los hechos tras la separación. “Todo empezó el 28 de febrero, cuando yo llegué a mi casa y lo encontré a Ricky hablando por teléfono y cuando me vio, cortó la llamada de manera abrupta”, relató la cantante de origen oriental, visiblemente dolida. Y continuó: "Como me llamó la atención que cortara la comunicación, después me fijé en su teléfono con quién había hablado y vi que era con la Bomba Tucumana. Entonces le saqué una captura a la pantalla y lo increpé: ‘¿Me vas a negar esto?’, pero él me respondió que ‘nada que ver’, ‘no sé de qué hablás’”.

En ese contexto, la pareja, que llevaba 15 años junta, entró en una crisis difícil de superar. Taky dejó el departamento que compartía con el músico tropical y se mudó a un hotel. Actualmente, la joven sigue su carrera como cantante, realizando presentaciones en distintos boliches de la provincia de Buenos Aires y apareciendo en Pasión de Sábado, donde interpreta sus canciones.