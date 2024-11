Rusito González llevó un móvil de Canal 4 al estudio de Canal 12: la reacción de los conductores de Desayunos Informales

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Desayunos informales (@desayunosinformales12)

En el momento de la irrupción del humorista, el magazine de Canal 12 abordaba las repercusiones en redes sociales de los resultados de las elecciones nacionales y el mensaje de Luis Lacalle Pou al presidente electo Yamandú Orsi en X. "Me parece que Ricardo Mentime tiene chances todavía de ser el presidente de este país", dijo entonces González desde su personaje.

"Sos periodista y te estás flechando. En un pueblito que se llama Tupambaé hay una señora que me votó y a esa señora todavía no le contaron el voto", increpó graciosamente Ricardo Mentime a Lucía Brocal. "Yo ya tuve suficiente pelea para este año con políticos", dijo con humor la periodista antes de recordar que son datos de la Corte Electoral.

El intercambio duró algunos minutos, en los que González saludó también a Marcel Keoroglian e imitó a Jorge "Coco" Echagüe bailando Uka Shaka.

"¿Le dieron permiso del (Canal) 4 para venir acá?", le preguntó Brocal. "Yo no le pedí permiso a nadie. La democracia me dio la libertad de poder venir a este medio y que me hicieran una entrevista", dijo González todavía en personaje antes de agradecerle a los colegas.