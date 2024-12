Se decretó La Bajada: así fue el momento del anuncio en Justicia Infinita con DJ Sanata

Al comienzo del programa, Gonzalo Cammarota contó a sus compañeros un presunto episodio doméstico, en el que su hija le recordó que el domingo 8 no armaron el árbol de Navidad en la fecha tradicional, y que al darse cuenta del olvido, su hija le sugirió dejarlo para marzo, una de las frases que se repiten cada edición de La Bajada.

"Estoy sintiendo puntadas en varias partes del cuerpo, y tengo la sensación de que hay una pierna que está por cantar flor, ¿voy a ir ahora?", bromeó Cammarota. Un rato después, dijo "me olvidé que dejé algo", y se levantó de la mesa, para volver momentos después caracterizado como DJ Sanata desde los controles.

El momento en el que se decretó La bajada

"Hoy me levanté y sentí algo que se metió en mi cuerpo, quedé poseso por Satanás, la camisa se me pegó en el cuerpo, y entré en un trompo de alegría, flores, cumbia y magia. Eso que pasa una vez al año. Y dije, 'se fue el año', lo sentí en la mirada de la gente, en el cansancio, el agote. El peso del 2024 ya no los deja mirar más allá", dijo en personaje.