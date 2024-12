Sergio Puglia dejó su apartamento de Montevideo y se mudó a Punta del Este: así es su nueva casa

En una entrevista en el programa Algo Contigo, de Canal 4, de la semana pasada, Puglia afirmó que "2024 fue un año excepcional para mí, pude hacer lo que quería, me planteé un desafío, ingresé en el mundo de la política y milité intensamente después de muchos años de no hacerlo. A esta altura de mi vida, con 74 años, no tengo que rendirle cuentas a nadie y dije mi filiación política, que mis amigos y gente cercana la sabían, pero la hice pública", aunque resaltó que cumpliría su sueño de mudarse al balneario de Maldonado como otro de los hitos del año que termina.