Tangas y corazones: Young Miko llegó al Antel Arena y miró a los ojos a su público uruguayo

Rookie of the year, respeto a to' los artista'

Ahora veo mi nombre number one en toa' las lista'

No, y eso que yo no estaba lista

Arriba con los mismo' desde "105 Freestyle"

XOXO: una noche en Montevideo con Baby Miko

Momentos antes de aparecer en una ola de gritos descontrolados, lo único que veía el público era una fila de corazones que se iban llenando como una barra de carga. “Amiga, ¿entendés que cuando se terminen de llenar los corazoncitos vemos a Young Miko?”, le dice una joven a quien la acompaña. Y es que esta es la primera vez que la cantante boricua incluye a Uruguay en sus giras internacionales.

Se para con las manos en la cadera, se muerde el labio inferior y así lo expresa: “Es mi primera vez aquí con ustedes y no saben lo emocionada que estoy, desde que llegué solo me recibieron con cariño. Así que estoy muy agradecida de que estén aquí hoy, y que hayan sacado de su tiempo para compartir conmigo”.

Young Miko se presentó por primera vez en el Antel Arena Young Miko en Montevideo Mauricio Rodríguez

Camina por el escenario con pantalón y championes blancos, una remera rosa-batik con el logo de la gira y dos puntos brillantes debajo de los ojos. “Hoy las malas vibras vamos a dejarlas afuera. Se vale reír, se vale llorar también pero lo importante es que lo hagamos juntos. Esta noche es de Montevideo. Bienvenidos a un espacio de mucha alegría, bienvenidos a un espacio de mucho amor. Bienvenidos al XOXO Tour”.

Miko lo sabe: más que un show, este es un espacio de encuentro con sus fanáticos. Y, principalmente, sus fanáticas (que son la gran mayoría esta noche). Cercana y atenta, la artista de 27 años construye un vínculo con quienes la escuchan y dedica parte de su espectáculo a interactuar con quienes están más allá del escenario. “No llores, te amo”, le dice a una de ellas cuando ve caer sus lágrimas.

Karen llegó desde Argentina hace tres días y desde entonces está intentando conocer a la artista. “La sigo hace mucho, más que nada porque gustaba su música y por el movimiento que genera. A mí me costó mucho decirle a mi mamá que me gustan las mujeres, que soy lesbiana, y ella fue un impulso para mí y para mi familia. Ella me ayudó a descontracturar en la familia. Lo que te tiene que dar una asistencia social te lo da ella”, cuenta.

Finalmente, después de pasar una noche afuera del Antel Arena, lo consiguió. “Nosotras somos las que nos quedamos en un colchón afuera anoche. Vieron que nos habíamos quedado y nos invitaron a un meet and greet. Entramos con las chicas y pudimos conocerla, abrazarla, estar con ella un rato. Le agradecí el apoyo que le da a la comunidad, no solo hace música sino que ayuda a la gente”.

El comienzo del show tiene la intensidad de su lado más sensual: oye ma’, Lisa, Riri, Tempo, arcoíris, Wiggy. Young Miko apareció en la escena urbana como una fuerza incomparable. Suave pero fuerte, arrojada pero tierna, tímida pero profundamente sensual: una voz femenina que dobla los límites masculinos y patriarcales del reguetón con letras sáficas, explícitas e ingeniosas. Una mujer que le canta a la fantasía femenina.

Miko baila, mira a las cámaras y mira directamente a las mujeres que están en el público, les sonríe y coquetea levemente. Bañada en una estética del nuevo milenio, las pantallas reproducen en vivo una lógica multicámara, una animación montada en una estrella fugaz con los colores del arcoíris, un jardín de cerezos japoneses o un cassette que se reproduce en una radio de los 2000.

Pero cuando baja el telón queda sola en el proscenio. Sentada en un banco lleno de flores, mientras se proyecta un jardín a sus espaldas, canta en la pichi interlude y tres tristes tragos, construyendo unpequeño momento de intimidad.

“Hace unos meses, cuando empezamos la gira de XOXO yo no estaba en mi 100% mentalmente y sentimentalmente, cosas de la vida. Fue un proceso bien raro, fue medio agridulce porque estaba lejos de casa pero a la misma vez podía compartir con ustedes. No saben la cantidad de energía que me dan, la cantidad de cariño que me hacen sentir y lo mucho que eso me ayuda para seguir. Me encontré en un proceso en el que estaba abrazándome más que nunca y abrazándolos a ustedes", dice.

Desde ese banco iluminado habla sobre su salud mental. Y sobre cómo decidió resguardarse a medida que se hacía cada vez más popular. "Yo soy la única que tiene el poder de mostrarle a alguien mi vulnerabilidad, mi corazón, mi espacio. Y está bien que seamos celosos con eso. Mientras más lo entiendo, más me gusta la mujer en la que me voy convirtiendo".

"Si alguien aquí hoy necesitaba escuchar esto: si tu vibra está muy alta, nadie te la debería bajar". Canta no quiero pelear y se levantan corazones en las primeras filas mientras en las tribunas aparecen pequeños halos de luz.

Después de un momento de calma regresa con la fuerza de quien todavía tiene "varias cosas" que le "gustaría sacarse del pecho”. Vuelve con fuck TMZ, tamagotchiy princess peach con un cambio de vestuario que la mantiene en tonos de rosa y blanco. Desde el público le dejan flores y le dedican carteles. “Somos hermanas y somos Mikosexuales”. "Miko, yo te doy con el whip cuando tú quieras". “Mi novia quiere beso de tres” y un cartel más pequeño al costado: “Yo soy la novia”.

Algo cae sobre el escenario. Young Miko se agacha y levanta con el dedo índice un la tanga negra. Luego una roja. Después una rosa. La ropa interior vuela hacia el escenario en variedad de colores, diseños y texturas. Una tiene un número de teléfono. “Uruguay no está jugando, Uruguay quiere perreo”, dice antes de soltar ID. La música suena y las caderas bajan.

No te me cohiba', mami, dime cómo te gusta

Separa la suite, que yo soy adulta

Young Miko se presentó por primera vez en el Antel Arena Young Miko se presentó por primera vez en el Antel Arena Mauricio Rodríguez

madre, la canción que comparte con Villano Antillano, la lleva a una coreografía de voguing que replican desde el campo. Luego canta colmillo, una colaboración con Tainy y J Balvin, en la que mueve la cintura con el micrófono delante de la cadera en un vaivén al ritmo de la música. Y la gente vuelve a gritar.

8AM con Niki Nicole, DISPO con Karol G, Fina con Bad Bunny y Chulo pt.2 con Bad Gyal y Tokischa. El calor de los cuerpos que bailan en una noche de perreo se siente en el ambiente. Miko abre lentamente el cierre de la remera rosa que lleva pegada al cuerpo y el público reacciona: “¡Que se saque todo, que se saque todo!".

Antes de despedirse, la cantante boricua propone un brindis con su público al ritmo de pinot grigio y continua con dos de sus exitosas colaboraciones con el colombiano Feid: offline y classy 101. Con la Bzrp Music Session, Vol. 58, su colaboración con el productor argentino Bizarrap, Iluminada con los flashes de la gente como en aquel festival en Costa Rica en el que le apagaron las luces, es un momento emotivo con el público que la sigue.

Curita es el final de una noche en la que Young Miko miró a su público uruguayo a los ojos. "Uruguay quiero darles las gracias desde el fondo del corazón por quererme tanto, espero que ustedes sepan lo mucho que yo los quiero", dice en la despedida y se abraza a ella misma antes de desaparecer en una nube de papeles metalizados rosa. Pero algo queda atrás.

"La amo", dice Agustina todavía agarrada de la valla que la separa del escenario. "Siento que es demasiado honesta en sus canciones, no tiene miedo de ser quien es".

“Si hubiera existido una artista como ella cuando yo era más chica todo hubiera sido mucho más fácil para mí, esa representación es fundamental. Me alegro mucho por las juventudes nuevas, por ella y por mí, que lo puedo vivir”, dice Vivian a su lado.