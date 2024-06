"Tengo una propuesta para hacer televisión en Uruguay", reveló Lio Ferro

Sí. Me he equivocado un montón de veces. La vida artística en las redes es así, va y viene. Siempre hay riesgos, tenés muchos bajones, y de los bajones tenés que aprender, no ponerte mal y deprimirte, no hacerlo nunca más. Eso es lo que está mal, o sea hay que seguir siempre para adelante, aprender a superar los obstáculos que se te presentan.