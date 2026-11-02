Experto de Nvidia a El Observador: "Si no te gusta lo que hacés, usá la IA para dejar de hacer eso"

"Decirle a la inteligencia artificial qué tiene que hacer va a ser otro empleo: el director de orquesta". La frase pertenece a Asier Arranz, experto en IA de Nvidia, durante su paso por Campus Party Uruguay en el Antel Arena.

Allí recordó cómo llegó a publicar una versión pionera de chat con modelos de lenguaje años antes del lanzamiento masivo de ChatGPT, guiado por una premisa clara: romper y experimentar para aprender. Sobre esa visión y el rumbo de la tecnología, dialogó con El Observador.

El desarrollador de NVIDIA pasó por Campus Party y dejó una receta para no quedarse afuera de la ola: usar IA todos los días, pagar al menos una suscripción a un modelo de última generación y perderle el miedo a “romper cosas”.

¿Cuál es la predicción que hiciste y que más rápido se cumplió? Porque hiciste varias en Campus Party, por lo que veo.

Hubo un montón, pero el tema de los agentes que deciden y toman decisiones por sí mismos es, para mí, lo que más rápido avanzó y lo que más me está cambiando la vida en el día a día. Y creo que a la gente de acá, cuando empiece a usarlos, también. Agentes ya no es un ChatGPT: vos le das una orden y ese mismo primer agente crea nuevos agentes para hacer la tarea de la mejor manera posible.

Uno de los problemas que tiene la gente es que no le puede seguir la ola, ¿no? ¿Cómo hacés vos para seguirla? Obviamente estás metido en la industria, pero ¿qué le recomendás a la gente para estar al tope de la inteligencia artificial?

Creo que es bastante sencillo: usar la IA a diario. Y no me gusta recomendar esto porque hay que pagar, pero pagar la suscripción mínima, la que te da acceso a un modelo de última generación, es muy importante. Mucha gente no se da cuenta de la potencia que tiene un modelo de última generación. No te digo usarlo todos los días, pero para un buen prompt concreto te cambia bastante la vida. Yo diría que, de vez en cuando, prueben un modelo, aunque sea puntualmente.

Probar significa que podés equivocarte, ¿no? ¿Cuál es el peligro que puede haber en el fondo al usar la inteligencia artificial?

No hay ningún peligro. Esto es para que la gente aprenda. Lo que estamos haciendo acá es inspirar y que la gente sea curiosa: la idea es probar cosas y romper cosas también. Antes, cuando abrías una radio para ver qué tenía dentro, igual te la cargabas, pero estabas aprendiendo qué tenía adentro. La idea es que la gente le pierda el miedo a usar la IA y la use más seguido para cualquier cosa.

¿Estás viendo que la robótica está llegando más a la vida doméstica de la gente? ¿Cuánto va a tardar en establecerse de manera masiva, como en su momento ocurrió con los celulares?

Dar cifras acá es complicado, pero a 10 años podría ser interesante que algo empiece a pasar. Lo que tiene que pasar primero es que países como Uruguay, y España en general, empiecen a adoptar más la robótica, y no que todo venga desde las potencias mundiales de fabricación.

¿Y de qué manera decís eso? ¿Cómo se puede adoptar la robótica?

Las universidades tienen que cambiar mucho, los colegios tienen que cambiar mucho. Desde pequeños habría que enseñarle a la gente ya no solo a convivir con robots, sino a fabricarlos, crearlos, y usarlos para aprender. Después, integrarlos en la vida.

Hablabas un poco ahí de que vamos a sacarle fotos a nuestras casas y vamos a tener robots que hagan eso, ¿no? Hoy esa tecnología no está disponible: ¿qué tan posible es para un usuario común?

Está disponible. Para un usuario de a pie es más complicado, pero ya se pueden hacer pruebas de concepto en las que sacás las fotos de manera local, sin tener que enviarlas a ningún lado, y el propio robot puede entender cómo moverse por ahí. Creo que eso, poco a poco, va a ir llegando a los usuarios generales.

¿Cuánto van a cambiar los celulares? Porque también hablabas un poco de que va a haber chips especializados de inteligencia artificial dentro de nuestros smartphones, que capaz ahora no hay tantos. ¿De qué manera van a cambiar el uso que le damos al celular?

Casi todas las empresas ya empiezan a decir: "Tenemos un chip para IA". Creo que, poco a poco, los agentes se irán moviendo al celular para que casi toda tu conversación quede ahí y no tenga que ir a ningún lado. La gente va a tener celulares más potentes.

¿Y eso va a ocasionar que seamos menos dependientes de la pantalla del celular?

Sería lo ideal. Hace años que venimos diciendo "a ver si desaparece y tenemos algo nuevo", pero no conseguimos quitarnos este ladrillo todavía. La gente creó una dependencia del dispositivo, y los agentes te la pueden quitar un poco. Yo, por ejemplo, le tengo las notificaciones apagadas al celular, y a un agente le podrías decir: "Avisame realmente cuando sea importante. Si me está llamando alguien importante, avisame". Y un agente podría decidir eso que hoy tenés que decidir vos. Hoy estamos un poco dependientes del celular; con un poco de suerte, pasaremos a depender de la gente que maneja el celular, y esperemos que sea menos absorbente que el aparato.

O sea, probablemente seamos menos adictos al celular gracias a la inteligencia artificial.

Lo ideal es eso. Lo que me gusta de inspirar a la gente es que lo haga para el bien. Decir: "El celular es una adicción, ¿qué podemos hacer?". Si detectamos que estás haciendo scroll, que el agente te diga: "Pará, ¿qué estás mirando? ¿Querías ver esto realmente, sí o no?". Hacerte un poco más consciente de lo que estás haciendo.

En el futuro se habla mucho de fin del mundo y demás. ¿Vos creés que es mucho más lo positivo que va a generar la inteligencia artificial que lo negativo?

El tema es que la humanidad históricamente tampoco nunca se pudo poner de acuerdo: hubo mil guerras en todas partes. Los humanos somos el problema. Y los humanos todavía no conseguimos resolver todos los problemas. A mí me queda la esperanza de que toda esta gente joven sea lo suficientemente inteligente, con la ayuda de las IA, para llegar a acuerdos. Por ejemplo, cuando yo quiero crear una empresa con un socio, hoy es mucho más fácil: tenemos un pacto de socios, mi agente y su agente se hablan, y llegamos a un acuerdo. El problema de las peleas siempre ha sido la falta de comunicación. Si usamos los agentes para entendernos, creo que todo puede ir muy bien.

Los agentes están volviendo cada vez más humanos y nos sacan tareas. ¿Cómo aportamos valor en la medida en que los agentes empiezan a ejecutar tareas que antes hacíamos los humanos?

Para mí, lo que está haciendo la IA es que nos demos cuenta de qué es ser humano. Porque no nos habíamos dado cuenta. Creo que, en un futuro muy lejano, esta época en la que teníamos trabajo igual se va a ver como una esclavitud desde otro punto de vista: nos acostumbramos a esto, y a veces hay que preguntarse si realmente te gusta lo que hacés. Si te gusta lo que hacés, usá la IA para seguir haciéndolo mejor. Si no te gusta lo que hacés, usá la IA para dejar de hacer eso y hacer otras cosas que sí te gusten.