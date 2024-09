El MGAP procura un mayor consumo de frutas y verduras e invertirá en ello $ 30 millones cada año

Hampshire Down, la raza ovina con más animales en la Expo Prado por tercer año y dos desafíos para su carne

“Para nosotros es muy importante promover mejores hábitos alimenticios, algo bueno para la sociedad, pero también para todos quienes trabajan en este sector y por supuesto para los productores granjeros”, dijo.

La "Lista Inteligente" considera un conjunto de productos de estación que están a buenos precios, de los que hay una oferta importante y con calidad, promoviendo un consumo que es bueno para la salud de las personas y que facilita la colocación de la producción de los granjeros, beneficiando además al resto de los actores de esta cadena productiva.

Frutas, verduras, miel y aceite de oliva

Concretamente, mencionó, en la nueva campaña se promoverá el consumo de frutas y hortalizas, pero también el de miel y aceite de oliva.

“Siempre digo que generar cambios en una sociedad, en este caso de hábitos de consumo, es un proceso lento, se necesita siempre machacar y machacar, nunca hay que aflojar cuando se procura mejorar la salud de una población y eso está muy atado al consumo de frutas y verduras”, indicó.

Lejos de "la cómoda" de los productos procesados

Consultado sobre lo que se aconseja por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), un consumo de cinco unidades de frutas y/u hortalizas por día, Chiesa admitió que “Uruguay no es de los países que lidera en el consumo de frutas y verduras, pero es una realidad que me gusta señalar que cuando estuvimos en pandemia, cuando la gente generalmente estaba en sus casas y cocinaba más, creció muchísimo la demanda de frutas y verduras, posteriormente por suerte la pandemia quedó atrás pero se volvió a los niveles que eran habituales, eso quiere decir que hay una buena chance para crecer en el consumo de este tipo de productos y no estar en la cómoda de consumir solamente o principalmente productos procesados”.