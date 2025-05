Expresidente de INAU dijo que denuncias contra Hogar del Bebé existían hace años: se ordenó rescisión de contrato en 2023

Según Abdala, meses antes de su renuncia el directorio del organismo "dispuso una auditoría de gestión" y "reforzar la supervisión" del hogar, una ONG que cuenta con dos casas en el Prado en las que alberga a cerca de 50 niños de entre 0 y 7 años.

En setiembre de 2023, la auditoría "arrojó resultados preocupantes", por lo que se dispuso "crear un grupo técnico" para que "dieran recomendaciones" en un plazo de 30 días. Tres meses después las autoridades dispusieron "la recisión del convenio" con la organización denunciada, que no llegó a concretarse. Durante 2024 Abdala se enteró que "continuaron las dificultades", pero valoró que el directorio "se hizo cargo de la situación".

"No hubo un cambio, seguramente porque se expresaron dificultades. No es sencillo cuando se rescinde sustituir por otra de la sociedad civil. En el medio no puede quedar librado, INAU interviene y hace un seguimiento estrecho y permanente", continuó Abdala.

El también ex subsecretario del Interior remarcó que "INAU administra más de 900 convenios", y que situaciones de este tipo "suceden". "Hace poco hubo una violación, hubo un fallecimiento en un centro de salud mental, en un centro CAIF. Son situaciones que duelen, pero en esta institución hay que estar prontos para enfrentarla", sentenció.

Días atrás INAU ordenó que los niños a cargo del Hogar del Bebé sean trasladados a otro centro y mientras tanto dispuso una vigilancia de 24 horas en las casas por parte de personal del INAU.