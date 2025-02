Facundo Pastor presentó en Punta del Este un libro sobre Isabel Perón y habló sobre qué espera del vínculo Argentina-Uruguay en los próximos años

"Es la historia de Isabel, como se dijo acá un poco en la charla, un personaje maldito para la historia argentina, personaje incómodo para el país, incómodo para el peronismo. Un poco era eso lo que me cautivaba, pensar en este personaje como un personaje que podía ser el centro justamente de una de una novela de no ficción político, como lo es efectivamente Emboscada (libro de Facundo Pastor que narra la emboscada que tendieron los militares para detener y provocar la desaparición del escritor y periodista argentino Rodolfo Walsh), El libro está inspirado en una foto, esa foto tiene un helicóptero, ese helicóptero es el que está surcando el cielo de la Capital Federal, flotando prácticamente arriba de la Casa Rosada y ese helicóptero llevaba a Isabel Perón en la noche, la madrugada del 24 de marzo de 1976. Eso es lo que me motivó a buscar más y más y había poco. Así comienzo un poco esta novela que está repartida en dos partes, un poco es el cielo y la segunda parte es el infierno".

¿Por qué se sabe muy poco de este personaje que desaparece de la historia?

A partir del golpe del 76, ella va presa casi 6 años, empieza a ser como un personaje medio olvidado, vuelve la democracia, intenta revincularse un poco con el país, pero no encuentra un lugar. Después de los dos o tres lugares donde estuvo presa, se fue al exilio en Madrid y ahí quedó hasta hoy.

¿Hay mucha gente que cree que ya falleció?

Hay mucha gente, cuando estaba escribiendo el libro que me decían "pero, como, ¿está viva Isabel?" Efectivamente vive, es una mujer mayor, tiene 94 años, fue presidenta del país y la protagonista de esta novela y de un momento clave en la historia Argentina, que es la llegada del golpe y esos 7 años de militares en la Argentina.

Este próximo fin de semana tendremos cambio de mando en Uruguay y cambio de timón, ¿cómo cree que va a ser la relación entre nuestros presidentes?

Bueno, me parece que hubo algunos chisporroteos con el presidente Lacalle Pou, en algunos foros libertarios, pero si pasó eso con el presidente Lacalle, no me quiero imaginar con Yamandú Orsi. Con lo cual hay una expectativa, el hecho de que Uruguay y Argentina estén tan cerca, y haya un vínculo tan fraternal entre unos y otros, genera una expectativa para poder saber que es lo que va a pasar a partir de ahora, en la relación de los dos países. Milei plantea una relación dura, directa y confrontativa con todo aquel que no piense como él, entiendo que Yamandú Orsi no piensa como él, no piensa como él la región, no piensa como él la economía, el mundo. Entonces como pasa con el presidente Lula, deberá convivir. Yo deseo más que nada que sea una relación buena justamente por el afecto y cariño que tenemos con Uruguay.