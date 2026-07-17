Fernández Albín intentó quitarse la vida en la cárcel mientras cumplía una sanción por amenazas a funcionarios del INR

El narcotraficante Luis Fernando Fernández Albín, preso desde diciembre de 2025, intentó quitarse la vida este jueves en la cárcel, informaron fuentes oficiales a El Observador. El episodio no tuvo consecuencias para su salud y el recluso permanece privado de libertad, según indicaron fuentes consultadas del Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).
Fernández Albín se encuentra alojado en una celda de “alta contención y vigilancia” del penal de Libertad, en San José, a donde fue trasladado a comienzos de julio como consecuencia de una sanción administrativa.
La medida fue adoptada luego de que profiriera amenazas contra funcionarios y autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) a través de una carta. El jueves 9 de julio, el organismo presentó además una denuncia penal contra el narcotraficante por esas amenazas.
Un régimen especial de reclusión
Fernández Albín ya se encontraba en un sector de máxima seguridad por ser considerado uno de los delincuentes más peligrosos del país. En los últimos meses, sus abogados recurrieron a la Justicia por lo que entienden son malas condiciones de reclusión, con pocas visitas y un aislamiento prácticamente total.
“Desde el 20 de diciembre de 2025 Fernández Albín está privado de libertad bajo el régimen extraordinario de evaluación, separación y seguimiento de personas de alto riesgo para la seguridad pública”, informó el Ministerio del Interior en un comunicado divulgado la semana pasada.
El narcotraficante cumple una pena de 10 años y tres meses de prisión por delitos vinculados al narcotráfico, contrabando, lavado de activos y tráfico de armas.
Según detalló la cartera, fue condenado por un delito de organización de las actividades de narcotráfico, un delito de contrabando, un delito continuado de lavado de activos y un delito continuado de tráfico de armas de fuego, entre otros ilícitos, todos en régimen de reiteración real.
Fernández Albín fue extraditado desde Argentina en diciembre de 2025 y desde entonces permanece recluido bajo un régimen especial de seguridad.