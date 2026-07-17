Fernández Albín intentó quitarse la vida en la cárcel mientras cumplía una sanción por amenazas a funcionarios del INR

El narcotraficante Luis Fernando Fernández Albín , preso desde diciembre de 2025, intentó quitarse la vida este jueves en la cárcel, informaron fuentes oficiales a El Observador. El episodio no tuvo consecuencias para su salud y el recluso permanece privado de libertad , según indicaron fuentes consultadas del Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

Fernández Albín se encuentra alojado en una celda de “alta contención y vigilancia” del penal de Libertad, en San José, a donde fue trasladado a comienzos de julio como consecuencia de una sanción administrativa.

La medida fue adoptada luego de que profiriera amenazas contra funcionarios y autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) a través de una carta. El jueves 9 de julio, el organismo presentó además una denuncia penal contra el narcotraficante por esas amenazas.

El INR denunció penalmente a Fernández Albín por amenazas contra funcionarios y autoridades: fue trasladado a un sector con mayor vigilancia

Fernández Albín ya se encontraba en un sector de máxima seguridad por ser considerado uno de los delincuentes más peligrosos del país . En los últimos meses, sus abogados recurrieron a la Justicia por lo que entienden son malas condiciones de reclusión, con pocas visitas y un aislamiento prácticamente total.

“TENGO TANTO ODIO CONTRA USTEDES QUE LA VAN A PAGAR” Exclusivo: la amenazante carta escrita antes de ayer desde la cárcel por el narcotraficante Luis Fernández Albín, y dirigida a la directora del INR, Ana Juanche, quien ya realizó la denuncia mientras el recluso fue… pic.twitter.com/z2Dd3MnfiF

“Desde el 20 de diciembre de 2025 Fernández Albín está privado de libertad bajo el régimen extraordinario de evaluación, separación y seguimiento de personas de alto riesgo para la seguridad pública”, informó el Ministerio del Interior en un comunicado divulgado la semana pasada.

El narcotraficante cumple una pena de 10 años y tres meses de prisión por delitos vinculados al narcotráfico, contrabando, lavado de activos y tráfico de armas.

Según detalló la cartera, fue condenado por un delito de organización de las actividades de narcotráfico, un delito de contrabando, un delito continuado de lavado de activos y un delito continuado de tráfico de armas de fuego, entre otros ilícitos, todos en régimen de reiteración real.

Fernández Albín fue extraditado desde Argentina en diciembre de 2025 y desde entonces permanece recluido bajo un régimen especial de seguridad.