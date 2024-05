Fracasó la ley de paridad en el Senado: solo tres votos del oficialismo se sumaron a los del FA

El proyecto había sido presentado hace tres años, dado que la ley de cuotas existente no estaba logrando su objetivo de incrementar la representación política de las mujeres en Uruguay.

"Vencer no es convencer"

“No nos vamos a sentir derrotados, en el caso de que no se apruebe", dijo Rodríguez cuando argumentó su voto, después de notar ya que iba a ser difícil alcanzar la mayoría. Sin embargo, agregó que "nadie en la divergencia sienta esto como una victoria, porque vencer no es convencer".

"Razón por la cual seguiremos trabajando fuertemente en estos temas, buscando las oportunidades y los lugares para la igualdad de oportunidades y el respeto por la diversidad y los pilares fundamentales de nuestra sociedad y nuestro democracia”, añadió.

Carmen Sanguinetti hizo la "distinción" entre "lo que se puede argumentar para el público en general" que "no sabe cómo funcionan las cuestiones" en el Parlamento, en los partidos políticos y en el armado de las listas.

"Yo puedo entender algunos de los argumentos que aquí se utilizaron y que alguien pueda empatizar con estos argumentos si no tiene ni idea cómo funcionan las cosas. Lo que me cuesta mucho, señora Presidenta, es entender algunos de los argumentos que aquí se esgrimieron por parte de personas que vaya si comprenderán cómo funcionan las cosas en esta casa", apuntó la legisladora colorada.

Un proyecto "altamente discriminatorio"

El senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo que el proyecto presentado por la senadora blanca "es altamente discriminatorio". "Discriminatorio hacia la mujer en primer lugar. Le está diciendo a la mujer que si no es por la fuerza de la ley no tiene condiciones para llegar a lo más alto", aseguró el excomandante en Jefe del Ejército durante su exposición en el Senado.

"Se ha dicho que esto favorece la igualdad, por el contrario, afecta la igualdad, limita la igualdad. Va a haber personas de un sexo que no van a poder acceder porque hay que cumplir con una ley que obliga a que ese lugar el candidato sea de otro sexo", sostuvo.

"Se ha dicho hasta el cansancio que otros países o que organismos internacionales recomiendan, exigen, obligan, ejemplos, etcétera. Creo que hemos perdido hasta la veleidad de ser independientes, de razonar con nuestra propia realidad. Esa famosa soberanía particular de los pueblos, parece que ya eso nos interesa", continuó Manini Ríos.

"Se ha dicho que este proyecto de ley no afecta la libertad del elector. Claro que le afecta, claro que sí. Si el elector está obligado a elegir a fulano por su condición, por su sexo, y no porque considere que es el que mejor lo representa. Claro que se está limitando la libertad del elector. No podemos mentirnos, no podemos hacernos trampas al solitario".