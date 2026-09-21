Fuertes vientos derribaron árboles y afectaron el tránsito en rutas: los puntos en los que hay que circular con precaución

Los fuertes vientos registrados en las últimas horas provocaron la caída de árboles sobre distintas rutas nacionales y afectaron la circulación vehicular en varios puntos.

Las autoridades exhortaron a los conductores a circular con precaución , principalmente en la ruta 3, a la altura de los kilómetros 263 y 293 , y en la ruta 5, en el kilómetro 218 .

Personal de la Policía y de la Dirección Nacional de Bomberos trabajan en el retiro de los árboles que cayeron sobre la calzada.

Mientras se desarrollan las tareas, en varios de los puntos afectados el tránsito es canalizado por una sola senda de circulación .

Inumet prevé rachas de viento de hasta 70 km/h este lunes

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronostica para este lunes 21 de setiembre una jornada ventosa, con rachas que podrán alcanzar los 70 km/h, precipitaciones aisladas en algunas zonas y un descenso de temperatura hacia la tarde y la noche.

Para Montevideo y el Área Metropolitana, Inumet prevé una mínima de 11 °C y una máxima de 17 °C. Durante la mañana, los vientos soplarán del suroeste y oeste a entre 30 y 40 km/h, con rachas de entre 50 y 60 km/h.

En la tarde y noche, las rachas podrán alcanzar entre 50 y 70 km/h, mientras que existe probabilidad de precipitaciones aisladas y se espera un descenso de la temperatura.

En el este, donde la temperatura oscilará entre 9 °C y 18 °C, las rachas llegarán a entre 60 y 70 km/h y podrán ser ocasionalmente superiores en zonas costeras durante la tarde y noche.

Para el oeste, Inumet prevé rachas de 50 a 60 km/h, mientras que en el norte podrán alcanzar los 60 km/h durante la mañana y hasta 50 km/h hacia la tarde y noche.