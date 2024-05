¿Cómo ver los partidos de la MLS con Luis Suárez y Lionel Messi de forma legal?

Desde la temporada pasada, los derechos de televisión de la Major League Soccer ( MLS ) fueron comprados por Apple TV . Esa plataforma está disponible en la mayoría de los países del mundo, no así en Uruguay. Sin embargo, hay una forma (y legal) de poder ver a Luis Suárez y Lionel Messi , además del resto de los partidos y toda la programación de la aplicación.

Es legal. El gobierno uruguayo lo utiliza y lo explica en su sitio web. "La Red Privada Virtual (VPN, por sus siglas en inglés) es una tecnología de red de computadores que permite una conexión segura a la red local desde una red pública o no controlada como Internet ", explica en la web de la Agencia de Gobierno electrónico y Sociedad de la Información de Uruguay (Agesic).

"Las VPN son legales, las utilizan servicios públicos y privados. Hay que entender para qué se emplea la VPN, generalmente es para envío de datos. Después, cuando quiere utilizar IP de otras partes del mundo, ahí se acude a la VPN. Esta práctica ya existe porque uno se adhiere para consumir servicios de streaming", dijo a El Observador en 2023 Agustina Pérez Comenale, abogada especializada en nuevas tecnologías.

En cuanto a aplicaciones o servicios de streaming, Netflix habilita a que sus usuarios usen VPN. "Las VPN (redes privadas virtuales) pueden generar la apariencia de que tu dispositivo o red se está conectando a Netflix desde otro lugar que no sea tu ubicación real. Cuando uses Netflix por medio de una VPN, solo aparecerán series y películas que ofrecemos en todo el mundo, como El juego del calamar o Stranger Things", explica en su página web.

De hecho, es muy común que usuarios utilicen VPN para ver series o películas de Netflix que no están disponibles en Uruguay.

¿Son seguras las VPN para ver la MLS?

Depende. Las que son pagas aseguran que te vas a poder conectar. Y que también que la conexión a esa VPN no va a generar problemas de ciberseguridad en tu computadora, como puede suceder con las VPN gratis. "Las VPN gratis no son seguras para uno y muchas veces uno ´presta´ su máquina para que esta sea usada para fines no intencionado", dijo en 2023 Carlos Martínez, experto en internet e integrante de LACNIC, organismo de gobernanza de internet.

¿Cuánto cuesta una suscripción a una VPN para ver la MLS?

Según el sitio Top10VPN.com, que califica a las VPN, la mejor de ellas es ExpressVPN. Su costo es de US$ 12 al mes, aunque se puede acceder a algún descuento si se paga anual o semestral.

El resto de las VPN situadas en ese ranking como CyberGhost, Private Internet Accces, Surfshark o Nord VPN tienen un precio que va entre los US$5 y los US$10. Esto lleva a que va a haber un costo adicional porque se debe pagar la suscripción de Apple TV más la VPN.