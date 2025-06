¿Cuál es la canción del Mundial de Clubes FIFA? El himno de los 90 que ya fue hit en el fútbol por la versión de la hinchada de Irlanda del Norte para cantársela a un jugador; mirá el video

La canción volvió a popularizarse en la Eurocopa 2016, cuando los hinchas de Irlanda del Norte la adaptaron para cantarle a su delantero Will Grigg y la bautizaron “Will Grigg’s on Fire”.

Embed - GALA - Freed from desire [Official Video]

De esa forma, los norirlandeses crearon el himno no oficial de aquella Eurocopa, un cántico que hizo famoso a Will Grigg, pese a que no había jugado ni un minuto en el torneo.

"Will Grigg's on fire", me acabo de hacer hincha de Irlanda del Norte. pic.twitter.com/uBUgoWh2GM

El creador fue un aficionado del modesto Wigan Athletic, quien grabó en el salón de su casa con una pandereta, versionando la canción de Gala y convirtió el video en un fenómeno viral.

La adaptación de esa pegadiza musica altera la letra original, cuyo estribillo quedó así: "Will Grigg's On Fire, your defence is terrified" (Will Grigg está en racha, tu defensa está aterrorizada).

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/WiganFanPage/status/785947063641075712&partner=&hide_thread=false Northern Ireland and Germany fans singing 'Will Grigg's on fire' tonight #wafc pic.twitter.com/QfpGWsQM8R — Wigan Athletic (@WiganFanPage) October 11, 2016

Los seguidores de Irlanda del Norte hicieron suyo el himno y no cansaron de repetirlo antes, durante y después de los partidos, lo que llevó a que la UEFA analizara darles un premio.

La FIFA la adoptó para su Mundial

El tema de Gala siguió vinculado al fútbol y en Qatar 2022 fue la canción elegida por Inglaterra, Suiza y Polonia para que sonara cuando marcaban sus goles.

También sonó en la Eurocopa 2022 femenina en la hinchada de Inglaterra y en los Juegos Olímpicos de París 2024.

El pasado 1° de diciembre la FIFA, tras ver su reconocido éxito en las hinchadas, la eligió como su tema para el Mundial de Clubes.

La canción “Freed from Desire”, que significa “liberado del deseo”, trata sobre una persona que sobrepone la libertad y el amor por sobre el dinero, poder y fama.

La letra es la siguiente:

"Mi amor no tiene dinero, tiene sus fuertes creencias

Mi amor no tiene poder, tiene sus fuertes creencias

Mi amor no tiene fama, tiene sus fuertes creencias

Mi amor no tiene dinero, tiene sus fuertes creencias

Quieren más y más, la gente solo quiere más y más

Libertad y amor, eso es lo que él busca

Quieren más y más, la gente solo quiere más y más

Libertad y amor, eso es lo que él busca"