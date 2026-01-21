El emotivo reencuentro entre Lucas Torreira y José María Giménez en la previa de Galatasaray vs Atlético de Madrid por UEFA Champions League

Atlético de Madrid no pudo pasar del empate 1-1 en el campo de Galatasaray, este miércoles en la séptima y penúltima jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League y dejó de depender de sí mismo para clasificarse directamente a los octavos de final. Lucas Torreira fue titular en el elenco turo mientras que José María Giménez estuvo en el banco del colchonero pero no entró.

Ambos jugadores, que compartieron un importante período en la selección de Uruguay, se dispensaron un afectuoso saludo antes del comienzo del partido.

El equipo colchonero llegó a esta jornada en octava posición, la última que permite pasar a octavos sin necesidad de pasar por el play-off de repesca, y después de este empate sigue en esa posición, pero amenazado con abandonar el Top 8 después del resto de partidos del día.

Ello le dejaría en una posición más incómoda antes de la última jornada del miércoles de la próxima semana, en la que recibirá a Bodo/Glimt noruego en el Metropolitano.

URUGUAYOS El agradecimiento a Federico Valverde de Arbeloa, DT de Real Madrid, y los encendidos elogios de la prensa al uruguayo tras la goleada 6-1 ante Mónaco por Liga de Campeones

LA CHAMPIONS Real Madrid 6-1 Mónaco por UEFA Champions League: Federico Valverde fue capitán y dio dos asistencias para una gran goleada

En su visita a Estambul de este miércoles, Atlético dejó helado de entrada el infierno turco con un gol de cabeza del argentino Giuliano Simeone, que remató un centro de su compañero italiano Matteo Ruggeri en el minuto 4.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2014033875098276035&partner=&hide_thread=false GOLPEÓ EL COLCHONERO: Almada destrabó la jugada y Ruggeri asistió a Giuliano Simeone para el 1-0 del Atlético de Madrid vs. Galatasaray.



Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/vy8c0ugqEf — SportsCenter (@SC_ESPN) January 21, 2026

El empate de Galatasaray llegó en el 20', cuando un balón desde el lateral servido por el húngaro Roland Sallai fue introducido en su propia meta por Marcos Llorente cuando intentaba despejar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2014037664702300570&partner=&hide_thread=false AY, MARCOS... Llorente no llegó a reaccionar a tiempo y empujó la pelota en su propio arco para el 1-1 de Galatasaray vs. Atlético de Madrid.



Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/oJat0LelyU — SportsCenter (@SC_ESPN) January 21, 2026

A partir de ahí, el marcador ya no se movió más, con ocasiones puntuales para cada uno, en un choque sin dominador claro, ni gran peligro en las áreas, en la segunda mitad.

Antoine Griezmann tuvo la mejor ocasión de los españoles con un tiro libre a los 85'. Intentó emular su tanto de la pasada semana en Copa del Rey en La Coruña, pero el balón fue despejado por el arquero Ugurcan Cakir.

En tiempo agregado, Galatasaray tuvo la victoria en un disparo a bocajarro del brasileño Gabriel Sara que salvó providencialmente el arquero esloveno Jan Oblak, evitando así la derrota atlética.

Torreira salió lesionado a los 88' siendo sustituido por Ilkay Gündogan. Su salida dejó muy preocupados al cuerpo técnico y a los hinchas de Galatasaray que esperan ahora un parte médico.

Julián Álvarez sigue sin marcar

"Hicimos un buen partido, que pudimos ganar, pero en estos partidos la contundencia es lo que decide. Ojalá podamos tenerla en otra ocasión", declaró a la televisión Movistar el técnico argentino de Atlético, Diego Simeone.

"Ellos nos empataron cuando nosotros debíamos haber encaminado la victoria. En la segunda parte metieron cinco atrás y estaban más cómodos. E incluso tuvieron situaciones de gol y pudieron ganar, como esa última", resumió.

El atacante argentino Julián Álvarez, que no marca desde el pasado 9 de diciembre, en la victoria en Eindhoven ante PSV en la anterior jornada de Champions, fue sustituido a falta de veinte minutos para el final, tras otro partido decepcionante.

La Araña no pica para Atlético en la Liga española desde hace nueve partidos, desde principios de noviembre.

Galatasaray suma ahora 10 puntos y es decimosexto, a la espera del resto de partidos del día.

Su objetivo en la última jornada, en la que visitará a Manchester City, será asegurar un puesto entre los 24 primeros para poder jugar el play-off de acceso a los octavos de final.

Embed