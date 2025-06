El picante cruce entre Lionel Messi y James Rodríguez: mirá el enojo del argentino y el motivo de su bronca

Si algo no faltó en el encuentro entre la selección argentina y Colombia fue la parte picante. Tras la final de la Copa América 2024 que los duelos entre sí tienen otra importancia y el clima es distinto dentro del campo de juego y esta oportunidad no fue la excepción, a tal punto que Lionel Messi tuvo un cruce con James.

Ya desde la previa había tensión entre ambos, aunque más por parte del argentino. El saludo de Messi con James Rodríguez fue con gesto adusto, casi protocolar, como si se tratara de una obligación. No existió la camaradería de otras oportunidades ni el reconocimiento afectuoso de uno a otro. Se dieron la mano, intercambiaron banderines y no mucho más.

"Vos dijiste que nos habían ayudado en la final, hablás mucho", fueron las palabras que se lograron interpretar de Messi en ese cruce extenso de palabras que tuvieron ambos. "Pero... ¿Porqué? yo no he dicho nada" fue la respuesta de James, con gestos de sorpresa por la recriminación del jugador de Inter Miami.

Messi.jpg Lionel Messi en el partido ante Colombia EFE

Cabe destacar que en la previa del encuentro, el 10 de Colombia en una entrevista con Edu Aguirre cuestionó el triunfo de Argentina en la final de la Copa América 2024: "El árbitro influyó mucho y favoreció a Argentina. No nos cobró uno o dos penales. Para mí, uno claro. Hicimos una excelente Copa América, pero por cosas externas creo que no pudimos ser campeones", expresó James.

"Lo más raro es que en todos los partidos han salido los audios del VAR y en el de la final no. Eso es lo que digo, raro, curioso. ¿Por qué no salieron si en todos los partidos han salido y en la final no? Algo raro pasa ahí", agregó en esa oportunidad.

Tras el partido en el Monumental, en zona mixta por supuesto que Rodríguez fue consultado por este cruce que tuvo con Messi y señaló que "lo que pasa en el campo, se queda en el campo".