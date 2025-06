El ping pong a Homenchenko en el Mundial de Clubes: mirá lo que dijo del "impresionante" Campeón del Siglo de Peñarol y el recuerdo de su madre que siempre lo acompaña

Consultado por sus cábalas, dijo que escucha plena uruguaya.

“Y llevar el cuadro de mi mamá a todos los partidos”, agregó, en referencia a su madre que falleció recientemente luego de una larga lucha contra una dura enfermedad.

Homenchenko también dijo que no puede faltar una canción de Enzo y la sub 21 en su playlist, que su comida preferida antes de los partidos es pasta con queso parmesano y que en sus días libres siempre tiene que haber mate.

Eliminado prematuramente, Pachuca se medirá este jueves (22:00 horas) con el Al-Hilal saudita en el cierre de un Mundial de Clubes plagado de desdichas desde antes de que rodara el balón, incluida una investigación por racismo.

El club mexicano, considerado un modelo de profesionalismo en el fútbol de su país, se llevó el primer golpe en marzo cuando el León, un equipo hermano, fue excluido de esta nueva competición de 32 participantes.

Real Madrid's Uruguayan midfielder #08 Federico Valverde fights for the ball with Pachuca's Argentine midfielder #18 Agustin Palavecino during the FIFA Club World Cup 2025 Group H football match between Spain's Real Madrid and Mexico's Pachuca

Ambos clubes tienen el mismo propietario, el Grupo Pachuca, y los estatutos de la FIFA prohíben esta situación en sus torneos.

La plaza del León pudo recaer en otra escuadra mexicana, pero el América la dejó escapar en un partido de repechaje ante Los Angeles FC.

Tres meses después, Pachuca sigue considerando la expulsión del León como "una injusticia total" y así se lo reclamó el domingo su presidente, Jesús Martínez, al mandamás de la FIFA, Gianni Infantino.

Ambos dirigentes coincidieron en el palco de Charlotte para el duelo entre Pachuca y Real Madrid, que se impuso por 3-1 pese a jugar con un futbolista menos desde el minuto siete.

"Le dije de frente (a Infantino) que era una injusticia total la que había cometido con la afición (de León), que era muy cruel", dijo Martínez en una entrevista el lunes con ESPN.

"El boleto se perdió en la mesa y el León lo ganó en la cancha", remarcó. "Le hice el reclamo directamente a Infantino y me dijo que va a venir a México".

"Quiero que vea que las estructuras son diferentes y que vea cómo trabaja el Grupo Pachuca", afirmó Martínez, cuyo conglomerado internacional de equipos incluye también al Oviedo, recién ascendido el pasado fin de semana a la primera división española tras 24 años de ausencia.

La derrota frente al Real Madrid no solamente selló la eliminación anticipada del Pachuca, que antes había perdido 2-1 ante el Salzburgo en su debut por el Grupo H.

Gustavo Cabral #22 of CF Pachuca reacts with Antonio Ruediger #22 of Real Madrid C. F. during an altercation in the FIFA Club World Cup 2025 group H match between Real Madrid CF and CF Pachuca

El cruce de Gustavo Cabral y Antonio Rudiger

