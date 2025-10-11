El respetuoso minuto de silencio por Miguel Ángel Russo en el partido de Argentina: mirá el video

Tyc Sports

La muerte de Miguel Ángel Russo fue un hecho que conmovió al mundo y principalmente a Sudamérica, y es por eso que en los partidos del Torneo Clausura argentino se guardó un minuto de silencio en memoria del entrenador de Boca Juniors y en el amistoso entre la selección Argentina y Venezuela no fue una excepción.

En el Hard Rock Stadium de Miami se vivió un estremecedor momento en homenaje a Miguel Ángel Russo, quien falleció a sus 69 años el día miércoles. Segundos antes del arranque del amistoso internacional entre la selección argentina y Venezuela, se realizó un emocionante minuto de silencio para despedir al histórico entrenador.

El minuto de silencio por Miguel Ángel Russo Ambos equipos se juntaron en el círculo central durante el minuto de silencio en señal de respeto. En las tribunas del estadio, tanto los aficionados de la selección albiceleste como del combinado Vinotinto aplaudieron y expresaron su respeto para Miguel, quien estuvo hace unos meses en Estados Unidos dirigiendo a Boca en el Mundial de Clubes.

Incluso el plantel de Lionel Scaloni saltó al campo a disputar el encuentro con un brazalete negro en su brazo, en otro pequeño tributo para el director técnico que obtuvo 10 títulos en su carrera, incluyendo una Copa Libertadores con Boca, que es la última que obtuvo el equipo xeneize hasta el momento.

Reconocimiento en el Torneo Clausura Pese a la fecha FIFA, la acción en el fútbol argentino se llevó a cabo y en los primeros partidos de la fecha 12 se guardó un minuto de silencio por Russo. Se hizo en San Lorenzo-San Martín de San Juan, Central Córdoba-Unión y en Newell's-Tigre, en donde el hijo de Miguel, Nacho Russo, marcó un gol ante el equipo rosarino y rompió en llanto.