El suizo Granit Xhaka fue multado por 160.000 euros por presentar un certificado falso de vacunación contra el covid en pandemia, aunque eludirá el pago

El primer capitán de la selección suiza , Granit Xhaka , ha sido multado con 150.000 francos (160.000 euros) por haber falsificado un certificado de vacunación contra la covid durante la pandemia, aunque eludirá el pago si no comete ninguna otra infracción.

"Me condenaron por orden penal por robar una certificación falsa a una multa condicional de 50 tarifas diarias de 3.000 francos suizos con un periodo de prueba de dos años" , explicó la estrella helvética en su cuenta de Instagram.

Xhaka detalló que la Fiscalía de Lucerna ha suspendido el castigo , lo que significa que no ejecutará la sanción si no hay reincidencia.

"Acepto la decisión y asumo la responsabilidad", señaló el centrocampista, quien debido a esta polémica fue apartado de la selección nacional en los cuatro partidos de la UEFA Nations League recientemente disputados, que la 'Nati' saldó con pleno de victorias.

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El jugador de Basilea, actualmente en el Sunderland inglés y en pasadas temporadas pieza clave de equipos como el Arsenal o el Bayer Leverkusen, reconoció que en su día abrigó "profunda desconfianza hacia la vacuna" contra la covid.

No se ha aclarado sin embargo en qué circunstancias utilizó el falso certificado con el que simuló haberse vacunado, ni durante cuánto tiempo.

"Gracias por los muchos mensajes de apoyo en las últimas semanas. Significa mucho para mí", concluyó el futbolista.

FUENTE: EFE