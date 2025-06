Eliminatorias: la accidentada conferencia de prensa de Gustavo Alfaro, técnico de Paraguay, que dijo que este ante Uruguay "es el partido", mientras se desmayó un periodista

Y añadió: “Hoy quiero tratar de clasificar a la Copa, pero todo lo que hicimos no me alcanza. Este es el partido. El de Uruguay es el partido. Estos 90 minutos son decisivos y no hay otra cosa en mi cabeza, no hay otro partido”.

A su vez, según informó el diario paraguayo Última Hora, cuando se terminaba la conferencia de prensa de Gustavo Alfaro, se desmayó un periodista y causó alarma entre todos los presentes.

Ante el hecho, Alfaro dio por finalizada la conferencia y rápidamente asistieron al comunicador, quien minutos después se recuperó.