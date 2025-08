La firme opinión de Diego Latorre para el técnico Miguel Ángel Russo en Boca Juniors de Edinson Cavani por este mal momento

Y agregó: "Cuando un jugador se va antes de una práctica, es porque hay cosas que no se dijeron. Hay muchas cuestiones casi de indiferencia con el jugador, como está Boca hoy, no puede rendir".

"La cuestión es anímica. Si no estás bien, no podés jugar al fútbol. Tiene que haber un ambiente agradable, feliz… Boca debería solucionar sus problemas anímicos. Hay dos jugadores que Boca se tiene que encargar recuperar, no sé de qué manera. Uno es Delgado y el otro es Zeballos. No pueden desaparecer", explicó.