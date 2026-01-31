Dólar
Mauricio Pochettino rezongó a Timoty Weah luego de que el jugador de su selección, Estados Unidos, se quejara por el precio de las entradas del Mundial 2026

Mauricio Pochettino, entrenador de Estados Unidos, se cruzó con el futbolista Timothy Weah quién se había quejado por el valor de los tickets

31 de enero 2026 - 12:36hs

Mauricio Pochettino, entrenador argentino que dirige a la selección de Estados Unidos, una de las anfitrionas de la próxima Copa del Mundo, se cruzó y le contestó a Timothy Weah, futbolista de su propio equipo luego de que el jugador se haya quejado públicamente de los precios de las entradas del Mundial 2026.

El delantero de 25 años, hijo de George Weah, quien jugó para Liberia, aseguró días atrás que estaba decepcionado por el valor de los tickets para los partidos de la Copa del Mundo: "Es demasiado caro, muchos hinchas de verdad se perderán los partidos", expresó.

La respuesta de Mauricio Pochettino

En base a esas declaraciones de Weah, Pochettino fue consultado en conferencia de prensa y dijo: "Mi trabajo, mi deber, es preparar al equipo, a la selección de Estados Unidos, de la mejor manera posible para rendir. No somos políticos. Somos gente del deporte y solo podemos hablar de nuestro trabajo".

CHESTER, PENNSYLVANIA - NOVEMBER 15: Head coach Mauricio Pochettino of United States greets head coach Gustavo Alfara of Paraguay at Subaru Park on November 15, 2025 in Chester, Pennsylvania. The United States won 2-1. Drew Hallowell/Getty Images/AFP (Pho
Mauricio Pochettino saluda a Gustavo Alfaro en la previa de EEUU vs Paraguay

Mauricio Pochettino saluda a Gustavo Alfaro en la previa de EEUU vs Paraguay

"Los jugadores deben hablar en el campo, jugando al fútbol. No fuera de él; no es su deber evaluar el precio de las entradas. No nos corresponde a nosotros dar nuestra opinión; nuestra responsabilidad es jugar y rendir en el campo. Quien está a cargo de la Federación, quizá, sí pueda dar la suya. Debemos centrarnos en el aspecto deportivo y confiar en la organización que está a cargo del fútbol a nivel mundial, que hará lo correcto", agregó el argentino.

Lamine Yamal y Nico Williams ha sido la dupla estrella de La Roja en la Eurocopa.
MUNDIAL 2026

España, rival de Uruguay en el Mundial 2026, eligió su lugar de concentración durante el torneo de Estados Unidos, México y Canadá

El entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, saluda durante el partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Chile y Uruguay en el estadio Julio Martínez Prádanos, en Santiago 
MUNDIAL 2026

Mundial 2026: "Uruguay vs España es uno de los partidos más atractivos de la primera fase", dijo el presidente de la Federación Española, que quiere recibir la final de 2030

La FIFA ha establecido precios que alcanzan hasta los US$ 8.680 por una entrada, además de cobrar hasta US$ 175 por estacionamiento en caso de ser necesario. Weah expresó su decepción sobre estos costos, indicando que muchos aficionados auténticos podrían perderse la oportunidad de asistir a los partidos.

