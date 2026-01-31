Mauricio Pochettino rezongó a Timoty Weah luego de que el jugador de su selección, Estados Unidos, se quejara por el precio de las entradas del Mundial 2026

Mauricio Pochettino, entrenador argentino que dirige a la selección de Estados Unidos, una de las anfitrionas de la próxima Copa del Mundo, se cruzó y le contestó a Timothy Weah, futbolista de su propio equipo luego de que el jugador se haya quejado públicamente de los precios de las entradas del Mundial 2026.

El delantero de 25 años, hijo de George Weah, quien jugó para Liberia, aseguró días atrás que estaba decepcionado por el valor de los tickets para los partidos de la Copa del Mundo: "Es demasiado caro, muchos hinchas de verdad se perderán los partidos", expresó.

La respuesta de Mauricio Pochettino En base a esas declaraciones de Weah, Pochettino fue consultado en conferencia de prensa y dijo: "Mi trabajo, mi deber, es preparar al equipo, a la selección de Estados Unidos, de la mejor manera posible para rendir. No somos políticos. Somos gente del deporte y solo podemos hablar de nuestro trabajo".

"Los jugadores deben hablar en el campo, jugando al fútbol. No fuera de él; no es su deber evaluar el precio de las entradas. No nos corresponde a nosotros dar nuestra opinión; nuestra responsabilidad es jugar y rendir en el campo. Quien está a cargo de la Federación, quizá, sí pueda dar la suya. Debemos centrarnos en el aspecto deportivo y confiar en la organización que está a cargo del fútbol a nivel mundial, que hará lo correcto", agregó el argentino.

La FIFA ha establecido precios que alcanzan hasta los US$ 8.680 por una entrada, además de cobrar hasta US$ 175 por estacionamiento en caso de ser necesario. Weah expresó su decepción sobre estos costos, indicando que muchos aficionados auténticos podrían perderse la oportunidad de asistir a los partidos.