Maximiliano Araújo tuvo gran destaque en el triunfo de Sporting Lisboa sobre Lens en UEFA Champions League

La eficacia de Sporting Lisboa de Maximiliano Araújo , reflejada en el colombiano Luis Suárez y el italiano Issa Doumbia, desniveló el choque en Lens (0-2) e impulsó al representante luso en la tabla de la UEFA Champions League, que contempla con optimismo después de dos victorias en otros tantos partidos y un próximo compromiso amable.

Araújo recuperó 10 pelotas, ganó 4 de sus 11 duelos individuales, despejó cuatro pelotas y cometió dos faltas, siendo uno de los puntos altos de su equipo, sobre todo por la salida que le da a Sporting y su explosiva pasada al ataque. Como muestran sus números, en defensa estuvo muy sólido.

El conjunto de Rui Borges, que sorprendió con la inclusión en el arco del debutante Kaike Pereira en lugar de Rui Silva, acumula dos triunfos y relanza sus expectativas. Ganó en su estreno a Galatasaray y ahora a Lens, a domicilio. Su próximo compromiso es ante LASK Linz austríaco.

Para Lens, que afrontó el choque después de lograr una victoria, la primera con Yannick Cahuzac como entrenador, después de cuatro encuentros sin ganar, en la Ligue 1, el duelo era relevante también en su afán de alcanzar uno de los 24 primeros lugares de la tabla y evitar una prematura eliminación.

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El segundo triunfo seguido por segunda vez en su historia en la Liga de Campeones mantiene invicto en lo que va de curso al cuadro lisboeta, que tras sostener el acoso inicial del equipo francés abrió el marcador gracias a la definición de Luis Suárez, que en el minuto 22 se anticipó a su marcador y llevó a la red un pase por la izquierda de Nestor Irankunda.

Reaccionó el Lens con osadía, con atrevimiento, pero los contraataques portugueses ponían en cuestión la estrategia de Cahuza. No llegó Luis Suárez a un pase de Issa Doumbia y después, en un mano a mano, en una cabalgada desde el medio campo en solitario, el colombiano tuvo todo a favor para hacer el segundo, pero su tiro fue desviado por Robin Risser.

Después espabiló el Lens. Tiro de Frnjo Ivanovic, que dio en un palo, y luego otro de Amadou Haidara que detuvo Kaique Pereira.

La salida al campo del joven Mezian Mesloub no tuvo el efecto del choque contra Slavia. El jugador de 16 años, comparado en cuanto a proyección con Lamine Yamal, fue determinante en la remontada frente al conjunto checo. No ocurrió esta vez. Sporting fue superior.

A la hora de juego un contraataque acabó con un disparo de Simoes que despejó con un pie, con dificultades, Risser. Fue una advertencia porque a falta de un cuarto de hora, dos de los cambios de Rui Borges fueron decisivos en la sentencia del choque.

Jesse Derry robó la pelota a un jugador local y centró a Silas Andersen, que filtró un gran pase a Issa Doumbia y este, en solitario, disparó ante la salida del meta de Lens y llevó el balón a la red.

Fue la sentencia que impulsa a Sporting y que frustra al Lens, abatido por el revés y sin capacidad para dar la vuelta a la situación en el tramo final del encuentro.

Tabla de posiciones de la UEFA Champions League

Con base en EFE