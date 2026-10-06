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Repasá los tantos de la goleada de la selección uruguaya 6-1 contra India, con un nuevo tanto de Darwin Núñez y el doblete de Maxi Araújo

Rodrigo Zalazar, Juan Manuel Sanabria y Rodrigo Aguirre anotaron los otros tres goles de la selección uruguaya este martes

6 de octubre de 2026 14:33 hs
Maximiliano Araújo celebra su segundo gol contra India

Maximiliano Araújo celebra su segundo gol contra India

Foto: AUF

El primer gol llegó a los 11 minutos, luego de que Nahitan Nández lanzara un centro corto a Federico Viñas, que anticipó a Pramveer y luego recibió una dura falta en el área. El penal lo tomó Darwin Núñez, que anotó el 1-0 celeste y puso su tercer tanto en esta gira asiática.

Parecía que el trámite no iba a tener sobresaltos para la celeste, pero a los 25, Ryan Williams se sacó a Emiliano Martínez con un enganche en el medio y comenzó una corrida solitaria hacia el área. Sin marca, pateó cerca de la medialuna y Cardozo dejó un rebote en el medio del área, que Thapa aprovechó para empatar las acciones.

Apenas dos minutos después una tormenta eléctrica obligó a detener el partido 30 minutos. Ese tiempo parece que fue clave para la selección, porque al minuto de retornar al campo Maximiliano Araújo anotó el 2-1, tras un gran pase en cortada de Santiago Mouriño a Nández y una asistencia del lateral que dejó solo frente al arco al extremo del Sporting.

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En el segundo tiempo Uruguay arrasó. A los 52 el recién ingresado Guillermo Varela centró para Darwin y el nueve se la bajó a Rodrigo Zalazar, para que el mediapunta pusiera el 3-1 con un potente remate al primer palo.

Seis minutos después Viñas dejó solo frente al arquero a Araújo, que anotó el 4-1 y su doblete personal.

A los 62 Forlán mandó cinco cambios a la cancha. Tardaron 10 minutos en acomodarse, momento en el que el recién ingresado Rodrigo Aguirre comenzó una contra con casi toda India en ataque, cedió a Facundo Pellistri por derecha, y el extremo envió un centro al segundo palo que Juan Manuel Sanabria culminó con una volea que decretó el 5-1.

Cuando el partido ya estaba absolutamente desvirtuado, una gran jugada individual de Varela por izquierda terminó otra vez en los pies de Pellistri, que recortó hacia adentro y se la cedió a Aguirre para que este pusiera un potente remate de zurda en el ángulo y decretara el 6-1 final.

Repasá el resumen del encuentro:

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