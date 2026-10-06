Repasá los tantos de la goleada de la selección uruguaya 6-1 contra India, con un nuevo tanto de Darwin Núñez y el doblete de Maxi Araújo

La selección uruguaya goleó 6-1 a India en el tercer y último amistoso celeste en su gira asiática, que representó la primera oportunidad para Diego Forlán como entrenador interino de la celeste.

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El primer gol llegó a los 11 minutos, luego de que Nahitan Nández lanzara un centro corto a Federico Viñas, que anticipó a Pramveer y luego recibió una dura falta en el área. El penal lo tomó Darwin Núñez , que anotó el 1-0 celeste y puso su tercer tanto en esta gira asiática.

Parecía que el trámite no iba a tener sobresaltos para la celeste , pero a los 25, Ryan Williams se sacó a Emiliano Martínez con un enganche en el medio y comenzó una corrida solitaria hacia el área. Sin marca, pateó cerca de la medialuna y Cardozo dejó un rebote en el medio del área, que Thapa aprovechó para empatar las acciones.

¡ Núñez cambió penal por gol y se abrió el score ante India. Partido en vivo por https://t.co/uIFfn9k0ux y https://t.co/bYRAF5YS42 pic.twitter.com/Ir2Mnuqj0J

Apenas dos minutos después una tormenta eléctrica obligó a detener el partido 30 minutos . Ese tiempo parece que fue clave para la selección, porque al minuto de retornar al campo Maximiliano Araújo anotó el 2-1 , tras un gran pase en cortada de Santiago Mouriño a Nández y una asistencia del lateral que dejó solo frente al arco al extremo del Sporting.

Aprobado: Diego Forlán cerró con goleada ante India su gira debut en la selección uruguaya, en la que mostró su estilo y empleó a todos los jugadores disponibles

India 1-6 Uruguay: la celeste de Diego Forlán se floreó en el segundo tiempo y cerró la gira asiática con goleada

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Gran jugada colectiva de Uruguay que definió Maxi Araújo vestido de nueve.



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En el segundo tiempo Uruguay arrasó. A los 52 el recién ingresado Guillermo Varela centró para Darwin y el nueve se la bajó a Rodrigo Zalazar, para que el mediapunta pusiera el 3-1 con un potente remate al primer palo.





Remate contra el palo y golazo de Rodrigo Zalazar.



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Seis minutos después Viñas dejó solo frente al arquero a Araújo, que anotó el 4-1 y su doblete personal.





Maxi Araújo firma su doblete ante India.



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A los 62 Forlán mandó cinco cambios a la cancha. Tardaron 10 minutos en acomodarse, momento en el que el recién ingresado Rodrigo Aguirre comenzó una contra con casi toda India en ataque, cedió a Facundo Pellistri por derecha, y el extremo envió un centro al segundo palo que Juan Manuel Sanabria culminó con una volea que decretó el 5-1.





Juanma Sanabria suma el suyo a la goleada de Uruguay.



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Cuando el partido ya estaba absolutamente desvirtuado, una gran jugada individual de Varela por izquierda terminó otra vez en los pies de Pellistri, que recortó hacia adentro y se la cedió a Aguirre para que este pusiera un potente remate de zurda en el ángulo y decretara el 6-1 final.

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El golazo de Rodrigo Aguirre para el 1-6 de La Celeste.



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